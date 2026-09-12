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рф завдала ракетного удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг": загинули двоє працівників

Київ • УНН

 • 264 перегляди

російська ракета влучила по підприємству: загинули двоє працівників підрядних організацій, ще двоє співробітників поранені. Об’єкти комбінату пошкоджені.

рф завдала ракетного удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг": загинули двоє працівників

Унаслідок ракетного удару російських військ по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг" загинули двоє працівників підрядних організацій, ще двоє співробітників підприємства отримали поранення. Про це 12 вересня повідомила пресслужба підприємства, передає УНН.

Деталі

У результаті ворожої атаки 2 співробітники підприємства поранені. На жаль, один співробітник підрядної організації загинув. Рятувальні й пошукові роботи тривають

– йдеться у повідомленні.

Згодом на підприємстві уточнили, що станом на 11:11 знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином, загалом внаслідок атаки загинули двоє працівників підрядних організацій.

На комбінаті вже ввели в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці працюють пожежна служба, фахівці департаменту охорони праці, рятувальники та медичні працівники. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу в медичних закладах Кривого Рогу.

Також внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі та допоміжні об’єкти підприємства. Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої шкоди, а також можливості та строки відновлення роботи пошкоджених об’єктів.

У компанії окремо закцентували, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" - цивільний об’єкт гірничо-металургійної промисловості, та засудили російську атаку.

Контекст

Підприємство вже зазнавало ракетних ударів з боку російських військ. У грудні 2022 року внаслідок обстрілу було зруйновано сортопрокатний цех, загинув працівник підприємства.

У серпні 2026 року внаслідок чергової атаки загинули двоє працівників підприємства та один працівник підрядної організації, ще 18 людей були поранені. Тоді було пошкоджено основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва, а виробничі процеси заводу частково зупинили.

Двоє загиблих і четверо поранених: стали відомі нові наслідки атаки рф на Кривий Ріг12.09.26, 12:44 • 702 перегляди

Олександра Василенко

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