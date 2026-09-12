Двоє загиблих і четверо поранених: стали відомі нові наслідки атаки рф на Кривий Ріг

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло другого чоловіка, який загинув унаслідок атаки на місто вночі 12 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, передає УНН.

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До двох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на промислове підприємство у Кривому Розі. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка - написав Ганжа.

Він не уточнив, про яке саме промислове підприємство йдеться. Але за даними,які дещо раніше оприлюднили місцеві медіа та Telegram-канали, йдеться про потужне містоутворювальне підприємство.

Що відомо про жертв і постраждалих під час атаки на місто

О 3:00 зс рф вдарили по Кривому Рогу як мінімум трьома ракетами, схожими на "Циркон". Містяни спочатку побачили яскраві спалахи та заграви від пожеж, а потім почали скаржитися на ядучий запах у повітрі.

О 5:30 на місто запустили хвилю реактивних ударних дронів, які також атакували міську інфраструктуру. Атака з невеликими перервами тривала до 11:05.

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, унаслідок комбінованої атаки четверо людей постраждали. Двоє чоловіків - 54 та 58 років - отримали серйозні поранення, один у стані середньої тяжкості, один "важкий". Їх шпиталізували, чоловіки перебувають в операційній, а лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Внаслідок ударів також пошкоджень зазнали 5 багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об'єкти бізнесу.

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