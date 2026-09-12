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Двоє загиблих і четверо поранених: стали відомі нові наслідки атаки рф на Кривий Ріг

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки рф на Кривий Ріг зросла до двох. Ще четверо людей постраждали, серед них двоє тяжкопоранених.

Двоє загиблих і четверо поранених: стали відомі нові наслідки атаки рф на Кривий Ріг

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло другого чоловіка, який загинув унаслідок атаки на місто вночі 12 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, передає УНН.

 Деталі

До двох зросла кількість загиблих через нічну атаку росіян на промислове підприємство у Кривому Розі. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка

- написав Ганжа.

Він не уточнив, про яке саме промислове підприємство йдеться. Але за даними,які дещо раніше оприлюднили місцеві медіа та Telegram-канали, йдеться про потужне містоутворювальне підприємство.

Що відомо про жертв і постраждалих під час атаки на місто

О 3:00 зс рф вдарили по Кривому Рогу як мінімум трьома ракетами, схожими на "Циркон". Містяни спочатку побачили яскраві спалахи та заграви від пожеж, а потім почали скаржитися на ядучий запах у повітрі.

О 5:30 на місто запустили хвилю реактивних ударних дронів, які також атакували міську інфраструктуру. Атака з невеликими перервами тривала до 11:05.

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, унаслідок комбінованої атаки четверо людей постраждали. Двоє чоловіків - 54 та 58 років - отримали серйозні поранення, один у стані середньої тяжкості, один "важкий". Їх шпиталізували, чоловіки перебувають в операційній, а лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Внаслідок ударів також пошкоджень зазнали 5 багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об'єкти бізнесу.

На Одещині вже 35 постраждалих після атаки рф, ще двох людей шукають, врятували 1312.09.26, 11:59 • 10430 переглядiв

Олександра Василенко

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