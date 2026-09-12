Двое погибших и четверо раненых: стали известны новые последствия атаки РФ на Кривой Рог

В Кривом Роге из-под завалов достали тело второго мужчины, погибшего в результате атаки на город ночью 12 сентября. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

До двух возросло число погибших из-за ночной атаки россиян на промышленное предприятие в Кривом Роге. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины - написал Ганжа.

Он не уточнил, о каком именно промышленном предприятии идет речь. Но, по данным, которые несколько ранее обнародовали местные СМИ и Telegram-каналы, речь идет о мощном градообразующем предприятии.

Что известно о жертвах и пострадавших во время атаки на город

В 3:00 вооруженные силы РФ ударили по Кривому Рогу как минимум тремя ракетами, похожими на «Циркон». Жители города сначала увидели яркие вспышки и зарева от пожаров, а затем начали жаловаться на едкий запах в воздухе.

В 5:30 по городу запустили волну реактивных ударных дронов, которые также атаковали городскую инфраструктуру. Атака с небольшими перерывами продолжалась до 11:05.

Как сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, в результате комбинированной атаки пострадали четыре человека. Двое мужчин — 54 и 58 лет — получили серьезные ранения: один находится в состоянии средней тяжести, второй — в «тяжелом». Их госпитализировали, мужчины находятся в операционной, а врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В результате ударов также были повреждены 5 многоквартирных домов, Центр медико-санитарной помощи, 3 учреждения образования, объекты бизнеса.

В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли