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Двое погибших и четверо раненых: стали известны новые последствия атаки РФ на Кривой Рог

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Число погибших в результате ночной атаки РФ на Кривой Рог возросло до двух. Еще четыре человека пострадали, среди них двое тяжелораненых.

Двое погибших и четверо раненых: стали известны новые последствия атаки РФ на Кривой Рог

В Кривом Роге из-под завалов достали тело второго мужчины, погибшего в результате атаки на город ночью 12 сентября. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает УНН.

 Детали

До двух возросло число погибших из-за ночной атаки россиян на промышленное предприятие в Кривом Роге. Спасатели достали из-под завалов тело мужчины

- написал Ганжа.

Он не уточнил, о каком именно промышленном предприятии идет речь. Но, по данным, которые несколько ранее обнародовали местные СМИ и Telegram-каналы, речь идет о мощном градообразующем предприятии.

Что известно о жертвах и пострадавших во время атаки на город

В 3:00 вооруженные силы РФ ударили по Кривому Рогу как минимум тремя ракетами, похожими на «Циркон». Жители города сначала увидели яркие вспышки и зарева от пожаров, а затем начали жаловаться на едкий запах в воздухе.

В 5:30 по городу запустили волну реактивных ударных дронов, которые также атаковали городскую инфраструктуру. Атака с небольшими перерывами продолжалась до 11:05.

Как сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, в результате комбинированной атаки пострадали четыре человека. Двое мужчин — 54 и 58 лет — получили серьезные ранения: один находится в состоянии средней тяжести, второй — в «тяжелом». Их госпитализировали, мужчины находятся в операционной, а врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В результате ударов также были повреждены 5 многоквартирных домов, Центр медико-санитарной помощи, 3 учреждения образования, объекты бизнеса.

В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли12.09.26, 11:59 • 10848 просмотров

Александра Василенко

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