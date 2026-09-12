В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли

В Одесской области число пострадавших в результате российской атаки возросло до 35 человек, среди них — 5-месячный младенец. Об этом по состоянию на 11:00 сообщила Одесская ОВА, пишет УНН.

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Отмечается, что спасатели спасли 13 человек, среди которых двое детей. Еще двое человек не выходят на связь. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Одесскую область есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Контекст

Российские войска регулярно атакуют Одесскую область ударными беспилотниками и ракетами, нанося удары по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. В результате таких атак гибнут и получают ранения мирные жители, повреждаются жилые дома, объекты критической инфраструктуры и транспортная сеть. Спасательные службы после обстрелов проводят работы по ликвидации последствий атак и поиску людей под завалами.

В Одессе возросло число пострадавших после атаки РФ, среди 17 травмированных — 5-месячный ребенок