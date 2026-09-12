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рф нанесла ракетный удар по предприятию "АрселорМиттал Кривой Рог": погибли двое работников

Киев • УНН

 • 392 просмотра

российская ракета попала в предприятие: погибли двое работников подрядных организаций, еще двое сотрудников ранены. Объекты комбината повреждены.

рф нанесла ракетный удар по предприятию "АрселорМиттал Кривой Рог": погибли двое работников

В результате ракетного удара российских войск по предприятию «АрселорМиттал Кривой Рог» погибли двое работников подрядных организаций, еще двое сотрудников предприятия получили ранения. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба предприятия, передает УНН.

Подробности

В результате вражеской атаки 2 сотрудника предприятия получили ранения. К сожалению, один сотрудник подрядной организации погиб. Спасательные и поисковые работы продолжаются

— говорится в сообщении.

Позже на предприятии уточнили, что по состоянию на 11:11 нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, всего в результате атаки погибли двое работников подрядных организаций.

На комбинате уже ввели в действие план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте работают пожарная служба, специалисты департамента охраны труда, спасатели и медицинские работники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в медицинских учреждениях Кривого Рога.

Также в результате атаки повреждения получили производственные и вспомогательные объекты предприятия. В настоящее время специалисты оценивают масштабы причиненного ущерба, а также возможности и сроки восстановления работы поврежденных объектов.

В компании отдельно подчеркнули, что «АрселорМиттал Кривой Рог» — гражданский объект горно-металлургической промышленности, и осудили российскую атаку.

Контекст

Предприятие уже подвергалось ракетным ударам со стороны российских войск. В декабре 2022 года в результате обстрела был разрушен сортопрокатный цех, погиб работник предприятия.

В августе 2026 года в результате очередной атаки погибли двое работников предприятия и один работник подрядной организации, еще 18 человек получили ранения. Тогда были повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства, а производственные процессы завода частично остановили.

Двое погибших и четверо раненых: стали известны новые последствия атаки РФ на Кривой Рог12.09.26, 12:44 • 808 просмотров

Александра Василенко

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