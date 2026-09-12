Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
Киев • УНН
Ракетный удар повредил цеха, энергосистему и логистику комбината. Четверо работников получили травмы, трое из них госпитализированы.
В ночь на 12 сентября российские войска в третий раз за последний месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. На момент удара предприятие всё ещё не работало после предыдущих атак 11 и 27 августа, сообщили в пресс-службе "Запорожстали", пишет УНН.
Детали
В результате нового удара повреждено оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема и сети предприятия, а также логистическая инфраструктура. В компании уже называют полученные повреждения критическими.
Погибших нет, однако травмы получили 4 работника. 3 из них госпитализировали, ещё один после осмотра медиками остался помогать ликвидировать последствия атаки.
Предприятие атаковали уже трижды
В "Запорожстали" подчеркнули, что за последний месяц комбинат атаковали уже 3 раза, причём 2 удара произошли после остановки производства.
Это уже не случайность и не единичные удары. Это систематическое уничтожение гражданской промышленности, инфраструктуры и людей, которые являются основой экономической устойчивости Украины
В настоящее время на территории предприятия ликвидируют последствия атаки и обследуют повреждённые объекты. Окончательный масштаб ущерба, нанесённого комбинату, устанавливается.
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