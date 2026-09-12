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“Сміття, крики та переповнені урни”: українці масово скаржаться на поведінку хасидів в Умані

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Після приїзду 52 тисяч хасидів до Умані українці повідомляють про сміття, переповнені урни та гучну поведінку паломників.

“Сміття, крики та переповнені урни”: українці масово скаржаться на поведінку хасидів в Умані

Українці масово скаржаться на поведінку паломників-хасидів, які приїхали до Умані аби відзначати Рош га-Шана - свято Нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Своїми враженнями від туристів люди діляться у соцмережах, передає УНН.

 Деталі

Найбільше переглядів набирають відео та фото, на яких паломники залишають після себе сміття. Так, у соцмережах шириться відео із вагона "Укрзалізниці", яким, за твердженням його автора, подорожували прочани Це – потяг "Інтерсіті".

На кадрах видно брудну раковину у вбиральні та численні порожні коробки з-під їжі, які лежать на підлозі у тамбурі.  Крім того, пасажири залишили після себе напівпорожні пляшки з напоями (деякі встигли розлитися на підлогу), брудні серветки на кріслах, розсипані на підлозі снеки. 

А у соцмережі Threads користувачка Ольга Дорощук опублікувала світлини з самої Умані.  На них дуже  – дуже багато побутового сміття, серед якого спокійно ходять паломники. Нечисленні сміттєві баки та урни переповнені відходами. Крім того, сміттям рясно всіяна територія поблизу них. 

Українці також дивуються поведінці паломників-хасидів у соціумі. Чимало людей вже втрапили у прикрі ситуації. Вони кажуть, що прочани часто дуже голосно розмовляють, сміються, кричать. А на зауваження поводитися тихіше аби не лякати, до прикладу, маленьких дітей у вагоні потягу, не реагують. 

Їхала сьогодні в потязі на Львів і о 1.30 ночі до нас в потяг сіло десь 100 хасидів. Сміялися серед ночі на весь вагон, кидали сміття прям де стоять, ніяк не реагують на зауваження і удають, що не розуміють, що ти їм кажеш. Цікаво, чи у себе вдома вони теж так поводять себе?

– написала одна із пасажирок “Укрзалізниці” на своїй сторінці у Threads.

Контекст

На святкування Рош га-Шана цьогоріч в Умань прибула рекордна кількість хасидів – 52 тисячі. За словами представника пресслужби поліції Ізраїлю Михайла Зінгермана, прочан небезпечна ситуація в Україні не відлякує. Навпаки, багато паломників вважають, що проща в країну, де триває війна, матиме для їх духовного зростання особливе значення. 

Такі особливості їх віри

– пояснив Зінгерман.

Чому хасиди щороку їдуть на прощу в Умань

Хасиди-паломники їдуть в Умань, бо там похований їхній духовний наставник — цадик Нахман з Брацлава. У заповіті він обіцяв заступництво перед Богом і щастя кожному, хто приїде на його могилу на Рош га-Шана і помолиться там.

Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ10.09.26, 13:20 • 18348 переглядiв

Олександра Василенко

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Україна
Львів
Умань