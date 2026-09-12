«Мусор, крики и переполненные урны»: украинцы массово жалуются на поведение хасидов в Умани

Украинцы массово жалуются на поведение паломников-хасидов, которые приехали в Умань, чтобы отмечать Рош ха-Шана — праздник Нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Своими впечатлениями о туристах люди делятся в соцсетях, передает УНН.

Детали

Больше всего просмотров набирают видео и фотографии, на которых паломники оставляют после себя мусор. Так, в соцсетях распространяется видео из вагона "Укрзализныци", в котором, по утверждению его автора, путешествовали паломники. Это поезд "Интерсити".

На кадрах видны грязная раковина в уборной и многочисленные пустые коробки из-под еды, которые лежат на полу в тамбуре. Кроме того, пассажиры оставили после себя наполовину пустые бутылки с напитками (некоторые успели разлиться на пол), грязные салфетки на сиденьях, рассыпанные на полу снеки.

А в соцсети Threads пользовательница Ольга Дорошук опубликовала фотографии из самой Умани. На них очень — очень много бытового мусора, среди которого спокойно ходят паломники. Немногочисленные мусорные баки и урны переполнены отходами. Кроме того, территория возле них густо усеяна мусором.

Украинцы также удивляются поведению паломников-хасидов в обществе. Многие люди уже попали в неприятные ситуации. Они говорят, что паломники часто очень громко разговаривают, смеются, кричат. А на замечания вести себя тише, чтобы не пугать, например, маленьких детей в вагоне поезда, не реагируют.

Ехала сегодня в поезде во Львов, и в 1:30 ночи к нам в поезд село около 100 хасидов. Смеялись среди ночи на весь вагон, бросали мусор прямо там, где стояли, никак не реагировали на замечания и делали вид, что не понимают, что ты им говоришь. Интересно, у себя дома они тоже так себя ведут? — написала одна из пассажирок “Укрзализныци” на своей странице в Threads.

Контекст

На празднование Рош ха-Шана в этом году в Умань прибыло рекордное количество хасидов — 52 тысячи. По словам представителя пресс-службы полиции Израиля Михаила Зингермана, паломников не отпугивает опасная ситуация в Украине. Напротив, многие паломники считают, что паломничество в страну, где продолжается война, будет иметь для их духовного роста особое значение.

Такие особенности их веры — объяснил Зингерман.

Почему хасиды ежегодно едут на паломничество в Умань

Паломники-хасиды едут в Умань, потому что там похоронен их духовный наставник — цадик Нахман из Брацлава. В завещании он обещал заступничество перед Богом и счастье каждому, кто приедет к его могиле на Рош ха-Шана и помолится там.

Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ