Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мира
Киев • УНН
С начала суток Россия атаковала города и общины, удары зафиксировали в 10 областях. Зеленский призвал партнеров усилить ответ.
Россия с начала суток фактически непрерывно атакует украинские города и общины, минувшей ночью под ударами оказались 10 областей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция мировых лидеров не соответствует уровню российской эскалации, пишет УНН.
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С ночи продолжаются фактически постоянные удары по нашим городам и общинам
В Одессе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте многоэтажного дома, повреждённого российской ракетой. По словам Президента, пострадали уже 37 человек, ещё 2 считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Под ударами оказались 10 областей
Утром российский дрон атаковал отель в Черноморске Одесской области. Ранения получили 11 человек, среди которых 6 маломобильных.
В Запорожской области в результате удара «шахеда» по жилым домам погибли 2 человека, ещё 6 были ранены. Также есть пострадавшие в результате удара по предприятию в Запорожье.
В Кривом Роге Россия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре. Погиб 1 человек, ещё 3 получили ранения. В Киевской области пострадали ещё 2 человека. Зеленский также сообщил о российских ударах по автозаправочным станциям в Житомирской и Ровненской областях и по локомотивному депо в Одесской области.
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По словам Президента, только с начала суток украинские защитники сбили более 200 воздушных целей, однако перехватить удалось не все. Во многих регионах на момент его заявления ещё фиксировались российские ударные дроны.
И когда россияне вот так неприкрыто превращают обычных людей в цели своих террористических атак, досадно, что реакция сильных мира сего не соответствует уровню российской эскалации
Президент заявил, что остановить российские атаки может совместный ответ партнёров, и поблагодарил страны, которые помогают Украине средствами противоракетной обороны и усиливают давление на Россию.
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