Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский

Украина стремится до конца декабря получить первую готовую систему совместной европейской антибаллистической программы Freyja, проверить ее работу и после этого запустить производство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, пишет УНН.

Детали

Наша система украинская, европейская, панъевропейская. Мы называем ее Freyja. Это большой эксперимент, но реальный. За последние несколько недель мы можем подтвердить и быть уверенными, что эта система будет реализована в Украине. Цель — до конца декабря иметь первую систему, проверить, как она работает, а затем запустить производство. Но технически это очень сложно, поскольку задействованные компании — это компании из 10 стран — отметил президент.

Он подчеркнул, что работа будет продвигаться быстро, поскольку у Украины не так много времени.

Главная часть этой системы — это пусковая установка и ракеты. Они у нас украинского производства — сказал Владимир Зеленский.

Добавим

Ранее президент Владимир Зеленский https://unn.ua/news/ukraina-ta-partnery-uzghodyly-konkretni-kroky-dlia-realizatsii-antybalistychnoi-prohramy-freyja-zelenskyi вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров, посвященную реализации антибаллистической программы Freyja. Во встрече приняли участие руководители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Стороны согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики — на своем.

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.