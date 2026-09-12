Украина передала США конкретный перечень необходимого вооружения с приоритетными категориями — Минобороны

Украина передала американской стороне конкретный перечень потребностей для усиления Сил обороны и противодействия российским атакам, в частности в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам встречи главы ведомства Евгения Хмары с сенаторами США Томом Тиллисом, Джоном Кёртисом и Аланом Армстронгом, пишет УНН.

Детали

Хмара поблагодарил США за поддержку Украины и поставки критически важного вооружения через механизмы PURL и JUMPSTART.

Во время встречи министр проинформировал американских сенаторов о ситуации на поле боя и актуальных угрозах со стороны России. По данным Минобороны, РФ наращивает удары по гражданским объектам, увеличивает производство баллистических ракет и реактивных дронов, а также атакует суда, обеспечивающие украинский зерновой экспорт.

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Хмара подчеркнул, что для сдерживания России необходимо продолжать поддержку Сил обороны и обеспечивать Украину средствами как для защиты населения, так и для поражения российского военного потенциала.

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Украинская сторона также представила американским сенаторам собственные разработки и проекты, опыт которых может быть полезен США для противодействия современным угрозам.

В Минобороны подчеркнули, что американская поддержка остается важной для усиления обороноспособности Украины и защиты людей.

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