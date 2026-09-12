Україна передала США конкретний перелік необхідного озброєння із пріоритетними категоріями - Міноборони

Україна передала американській стороні конкретний перелік потреб для посилення Сил оборони та протидії російським атакам, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками зустрічі глави відомства Євгенія Хмари із сенаторами США Томом Тіллісом, Джоном Кертісом та Аланом Армстронгом, пише УНН.

Деталі

Хмара подякував США за підтримку України та постачання критично важливого озброєння через механізми PURL та JUMPSTART.

Під час зустрічі міністр поінформував американських сенаторів про ситуацію на полі бою та актуальні загрози з боку росії. За даними Міноборони, рф нарощує удари по цивільних об'єктах, збільшує виробництво балістичних ракет і реактивних дронів, а також атакує судна, які забезпечують український зерновий експорт.

У Міноборони закликали продовжувати військову підтримку

Хмара наголосив, що для стримування росії необхідно продовжувати підтримку Сил оборони та забезпечувати Україну засобами як для захисту населення, так і для ураження російського воєнного потенціалу.

Україна прагне запустити першу систему Freyja до кінця грудня - Зеленський

Українська сторона також представила американським сенаторам власні напрацювання та проєкти, досвід яких може бути корисним США для протидії сучасним загрозам.

У Міноборони наголосили, що американська підтримка залишається важливою для посилення обороноздатності України та захисту людей.

ГУР показало іноземні компоненти, які росія використовує у виробництві зброї