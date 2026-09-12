Україна передала США конкретний перелік необхідного озброєння із пріоритетними категоріями - Міноборони

$44.5551.76
ukenru
11:32 • 1228 перегляди
росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали
10:47 • 6920 перегляди
У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі
10:38 • 6528 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління та сховища ударних дронів рф на окупованих територіях
10:15 • 6330 перегляди
Україна прагне запустити першу систему Freyja до кінця грудня - Зеленський
08:59 • 12679 перегляди
На Одещині вже 35 постраждалих після атаки рф, ще двох людей шукають, врятували 13
08:52 • 12606 перегляди
Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі
08:47 • 9996 перегляди
Генштаб підтвердив ураження комбінату "Тольяттикаучук" у самарській області рф
08:20 • 10304 перегляди
“Найбільший експорт України до Європи - це час” - СЕО Fire Point
08:14 • 9656 перегляди
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним на саміті G20 у Маямі
07:03 • 12468 перегляди
росія атакувала вночі Київщину дронами: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.3м/с
90%
751мм
Популярнi новини
Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в КанадіVideo12 вересня, 02:30 • 11845 перегляди
У кремлі заявили про плани нової тристоронньої зустрічі з Україною та США12 вересня, 04:17 • 17727 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo12 вересня, 05:01 • 17007 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі06:45 • 14773 перегляди
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю07:30 • 13939 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю07:30 • 14040 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 51098 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 53426 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 73888 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 83888 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Тейлор Свіфт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Село
Іран
Реклама
УНН Lite
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт10:44 • 1716 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto07:51 • 9300 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі06:45 • 14860 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 34435 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 47523 перегляди
Актуальне
Опалення
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)

Україна передала США конкретний перелік необхідного озброєння із пріоритетними категоріями - Міноборони

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Україна надала США перелік потреб для посилення оборони, зокрема ППО. Міноборони закликало продовжити військову підтримку на тлі атак РФ.

Україна передала США конкретний перелік необхідного озброєння із пріоритетними категоріями - Міноборони

Україна передала американській стороні конкретний перелік потреб для посилення Сил оборони та протидії російським атакам, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками зустрічі глави відомства Євгенія Хмари із сенаторами США Томом Тіллісом, Джоном Кертісом та Аланом Армстронгом, пише УНН.

Деталі

Хмара подякував США за підтримку України та постачання критично важливого озброєння через механізми PURL та JUMPSTART.

Під час зустрічі міністр поінформував американських сенаторів про ситуацію на полі бою та актуальні загрози з боку росії. За даними Міноборони, рф нарощує удари по цивільних об'єктах, збільшує виробництво балістичних ракет і реактивних дронів, а також атакує судна, які забезпечують український зерновий експорт.

У Міноборони закликали продовжувати військову підтримку

Хмара наголосив, що для стримування росії необхідно продовжувати підтримку Сил оборони та забезпечувати Україну засобами як для захисту населення, так і для ураження російського воєнного потенціалу.

Україна прагне запустити першу систему Freyja до кінця грудня - Зеленський12.09.26, 13:15 • 6318 переглядiв

Українська сторона також представила американським сенаторам власні напрацювання та проєкти, досвід яких може бути корисним США для протидії сучасним загрозам.

У Міноборони наголосили, що американська підтримка залишається важливою для посилення обороноздатності України та захисту людей.

ГУР показало іноземні компоненти, які росія використовує у виробництві зброї12.09.26, 11:27 • 3916 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Сполучені Штати Америки
Україна