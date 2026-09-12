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ГУР показало иностранные компоненты, которые Россия использует в производстве оружия

Киев • УНН

 • 980 просмотра

ГУР продемонстрировало компоненты из 11 стран, которые Россия использует в производстве вооружений. Данные публикуются на портале War&Sanctions.

ГУР показало иностранные компоненты, которые Россия использует в производстве оружия

Представители Научно-исследовательского института военной разведки Украины продемонстрировали образцы иностранных компонентов, которые россия использует при производстве вооружения и военной техники. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Презентация состоялась 11 сентября во время второго дня Киевского санкционного форума. Мероприятие посвятили, в частности, взаимодействию украинских и иностранных аналитических команд в сфере санкционной политики.

Среди представленных компонентов были изделия производителей из США, Китая, Швейцарии, Южной Кореи, Тайваня, Германии, Малайзии, Индии, Великобритании и Беларуси. Представители дипломатического корпуса и другие участники форума смогли непосредственно ознакомиться с образцами и получить информацию об их использовании российским военно-промышленным комплексом.

В ГУР подчеркнули, что предотвращение незаконного попадания иностранных компонентов в российский ВПК является одним из ключевых факторов для сокращения возможностей государства-агрессора производить высокоточное оружие и продолжать войну против Украины. Информацию об иностранных компонентах, которые использует российская оборонная промышленность, также публикуют в открытом доступе на портале ГУР МО Украины War&Sanctions.

Отметим, что несколько  ранее специалисты ГУР в рамках Киевского санкционного форума представили доклад о структуре и особенностях производства российских баллистических ракет.

Напомним

Jilin Chemical Fiber Group могла передать россии 46 тонн углеродных химикатов для производства ударных дронов. США и Украина подтвердили подлинность документов.

Александра Василенко

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