Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світу

росія від початку доби фактично безперервно атакує українські міста та громади, минулої ночі під ударами опинилися 10 областей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція світових лідерів не відповідає рівню російської ескалації, пише УНН.

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З ночі тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах – заявив Зеленський.

В Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці багатоповерхівки, пошкодженої російською ракетою. За словами Президента, постраждали вже 37 людей, ще 2 вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Під ударами опинилися 10 областей

Вранці російський дрон атакував готель у Чорноморську на Одещині. Поранення отримали 11 людей, серед яких 6 маломобільних.

У Запорізькій області внаслідок удару "шахеда" по житлових будинках загинули 2 людини, ще 6 були поранені. Також є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі.

У Кривому Розі росія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі. Загинула 1 людина, ще 3 отримали поранення. На Київщині постраждали ще 2 людини. Зеленський також повідомив про російські удари по автозаправних станціях на Житомирщині та Рівненщині й по локомотивному депо на Одещині.

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За словами Президента, лише від початку доби українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, однак перехопити вдалося не всі. У багатьох регіонах на момент його заяви ще фіксували російські ударні дрони.

І коли росіяни ось так неприховано перетворюють звичайних людей на цілі своїх терористичних атак, прикро, що реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що зупинити російські атаки може спільна відповідь партнерів, та подякував країнам, які допомагають Україні засобами протиракетної оборони і посилюють тиск на росію.

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