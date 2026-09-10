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Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ

Киев • УНН

 • 6986 просмотра

Более 31 тысячи хасидов уже приехали в Украину, наибольший поток шёл через Польшу и Румынию. Всего ожидают более 40 тысяч\r\nпаломников.

Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ

В Украину уже приехали десятки тысяч хасидов, чтобы посетить могилу их духовного лидера в Умани. Наибольший поток зафиксировали в течение последних трех дней, а основной въезд сейчас осуществляется через границу с Польшей, Румынией и Молдовой. Подробнее о ситуации на границе журналистке УНН рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали

Прибытие паломников началось еще в конце августа. Сейчас, по словам пресс-секретаря, точное общее количество хасидов можно определить только по факту пересечения границы.

Прибытие паломников-хасидов в Украину началось еще в 20-х числах августа. Каждый день на въезд направлялись либо несколько сотен, либо несколько десятков паломников, то есть такого массового наплыва с того времени не было. Но последние три дня, 7, 8 и 9 сентября, — это наибольшее количество тех, кто сейчас въехал в Украину. За вчерашний день, например, в Украину въехали 13 700 паломников-хасидов, а суммарно за понедельник-вторник — 11 600

- объяснил пресс-секретарь ГПСУ.

В целом с начала прибытия организованных групп в Украину пограничники зафиксировали приезд десятков тысяч паломников.

Мы говорим об организованных группах паломников-хасидов применительно к этой статистике. Если кто-то едет отдельно или мы не можем сказать, что он направляется непосредственно в Умань, тогда, соответственно, в эту статистику он не попадет. Поэтому мы можем говорить только о тех группах, которые фиксируем на границе. Начиная с 20-х чисел августа, в Украину уже въехало более 31 тысячи паломников-хасидов

- отметил Андрей Демченко.

В то же время на границе пока не фиксировали чрезвычайных ситуаций, связанных с приездом паломников, однако некоторым хасидам все же отказали во въезде в Украину по разным причинам.

К счастью, каких-либо нестандартных ситуаций, связанных с въездом паломников-хасидов, за это время не было. Паломники-хасиды, как граждане иностранных государств, пересекают нашу границу в соответствии с нормами законодательства, регулирующими пересечение границы иностранцами. Если они не соответствуют определенным критериям, им также может быть отказано в пересечении границы. Всего 13 паломникам-хасидам было отказано во въезде в Украину

- подчеркнул пресс-секретарь ГПСУ.

Наибольший поток паломников традиционно приходится на несколько дней перед началом празднования еврейского Нового года, который называется Рош ха-Шана. Хасиды приезжают, в частности, в Умань, чтобы посетить и почтить могилу их духовного лидера — цадика Нахмана из Брацлава, который является правнуком основателя хасидизма. Перед смертью он завещал похоронить себя именно в этом месте, а последователям — приезжать к его могиле именно во время празднования иудейского Нового года.

Наибольший наплыв паломников-хасидов происходит за три-четыре дня до начала их Нового года. В этом году празднование начинается 11 сентября и завершается 13 сентября, поэтому фактически сегодня еще будет такой массовый въезд, а уже с завтрашнего дня въезд паломников-хасидов в Украину будет практически сведен к нулю

- подчеркивает Андрей Демченко.

Также изменилось и направление, которым паломники чаще всего пользуются для въезда в Украину, а активнее всего, говорит пресс-секретарь, сейчас паломники пользуются польским и румынским направлениями.

До понедельника, 7 сентября, паломники-хасиды пересекали границу и через границу с Молдовой, и через границу со странами Европы, но до понедельника большее предпочтение отдавалось именно направлению из Молдовы. Начиная с седьмого числа сейчас идет больший наплыв именно через европейские страны, и наиболее активно они выбирают границу с Польшей и Румынией. Если говорить обо всей границе, 13 тысяч человек в сутки — это не является большой нагрузкой на пункты пропуска

 - объясняет пресс-секретарь ГПСУ.

В сети также появлялись фотографии больших очередей паломников на польско-украинской границе, в частности возле перехода Медика — Шегини, говорит Андрей Демченко. В то же время пограничники отмечают, что такие кадры не всегда показывают реальную ситуацию на всей границе, поскольку очереди могут быстро исчезать после прохождения организованной группы.

Если организованную группу привезли к границе на автобусе, она вышла из него и стала в очередь на пешеходный переход, можно сделать такую фотографию о том, что там огромные очереди. Но эта очередь исчезнет за достаточно короткий промежуток времени, и её уже не будет. Пока следующий автобус не привезёт следующую группу подобных паломников-хасидов

- отмечает Андрей Демченко.

В этом году Украина ожидает прибытия примерно 40 тысяч паломников, однако более точную цифру можно будет определить только после завершения основного потока въезда. А пока, накануне празднования, граница продолжает принимать организованные группы.

По разным прогнозам, я видел, что будет не менее 40 тысяч. Если сегодняшний день будет таким же активным, как и вчерашний, то, конечно, количество паломников-хасидов, которые въедут в Украину, будет больше 40 тысяч человек. О точном количестве уже сможем сказать завтра

- резюмировал представитель ГПСУ.

МИД Украины предупредил паломников-хасидов о рисках во время паломничества в Умань29.07.26, 13:46 • 3394 просмотра

Алла Киосак

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