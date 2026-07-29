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МИД Украины предупредил паломников-хасидов о рисках во время паломничества в Умань

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

МИД Украины призвал паломников-хасидов учесть невозможность гарантировать безопасность из-за войны с Россией. Посетителям советуют учитывать комендантский час и ограничения передвижения.

МИД Украины предупредил паломников-хасидов о рисках во время паломничества в Умань

Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов, планирующих совершить паломничество в Умань для празднования Рош ха-Шана, учесть невозможность гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам на территории Украины. Об этом сообщает украинский МИД, пишет УНН.

Продолжающаяся уже более четырех лет полномасштабная агрессия России против Украины, постоянные массированные ракетные обстрелы украинских городов и общин, гражданской и транспортной инфраструктуры, постоянный российский террор, диверсии и провокации представляют реальные угрозы жизни и безопасности людей. В таких условиях Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов, планирующих совершить паломничество в Умань для празднования Рош ха-Шана, учесть невозможность гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам на территории Украины

- говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что в Украине действует правовой режим военного положения. В случае посещения Умани вопреки предостережениям украинских властей, паломникам следует учитывать ограничения свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование и запрет на проведение массовых мероприятий, а к нарушителям могут применяться принудительные меры.

Кроме того, при планировании поездки следует учитывать и другие существенные риски. Наземное транспортное сообщение с Украиной остается перегруженным, а из-за обстрелов возможны значительные задержки движения. В самой Умани не хватает достаточного количества укрытий гражданской защиты для массового пребывания паломников, а также наблюдается дефицит медицинского персонала и учреждений для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Для получения дополнительных разъяснений МИД советует обращаться в Нацполицию, ГСЧС, Пограничную и Таможенную службы, а также в Черкасскую ОВА и Уманский горсовет. Паломникам, которые все же решатся прибыть в город, рекомендуют заранее ознакомиться с правилами уплаты туристического сбора.

Напомним

По данным Объединенной еврейской общины Украины в 2025 году, в мероприятии принимали участие около 10 000 паломников.

Ольга Розгон

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