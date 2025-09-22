Понад 10 000 хасидів зібралися в Умані на масову молитву Тікун а-Клалі

$41.250.00
48.420.36
ukenru
09:32 • 15400 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 19870 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 16397 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 25389 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 19455 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 31003 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 46525 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55442 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 61121 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57598 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.4м/с
28%
754мм
Популярнi новини
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 14160 перегляди
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22 вересня, 02:35 • 11545 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 17727 перегляди
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 7932 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 16798 перегляди
Публікації
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 15370 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 19841 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 25365 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 64404 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 46558 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мая Санду
Урсула фон дер Ляєн
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Крим
Реклама
УНН Lite
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 120 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 17089 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 78990 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 101861 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 48565 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Financial Times
ChatGPT
TikTok

Понад 10 000 хасидів зібралися в Умані на масову молитву Тікун а-Клалі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В Умані 22 вересня опівдні відбулася масова молитва Тікун а-Клалі за участю близько 10 000 паломників. Крім традиційної молитви, була проведена спеціальна молитва за мир в Україні.

Понад 10 000 хасидів зібралися в Умані на масову молитву Тікун а-Клалі

Сьогодні, 22 вересня, опівдні в районі паломництва хасидів в Умані проходить масова молитва Тікун а-Клалі. За даними Об'єднаної єврейської общини України, у заході беруть участь близько 10 000 паломників. Про це повідомляє ОЄОУ в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Окрім традиційної молитви, відбудеться спеціальна молитва за мир в Україні.

Тікун а-Клалі, що в буквальному перекладі означає "всеосяжне виправлення", передбачає читання десяти псалмів царя Давида.

Це служить тшувою – покаянням за всі гріхи. Збірку псалмів (Тегіліму) склав раббі Нахман з Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники – брацлавські хасиди.

Ізраїль посилює військові сили на період єврейського Нового року - Reuters22.09.25, 13:22 • 706 переглядiв

Водночас молитву Тікун а-Клалі проводять брацлавські хасиди по всьому світу, об’єднуючи паломників у духовній практиці незалежно від кордонів.

Нагадаємо

Раніше українська єврейська община повідомляла, що до Умані на Черкащині на Рош га-Шана прибуло вже близько 35 тисяч засидів, загалом очікується до 38 тис. паломників.

Ввечері, 22 вересня, розпочнеться святкування єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
Черкаська область
Ізраїль
Reuters
Україна
Умань