Понад 10 000 хасидів зібралися в Умані на масову молитву Тікун а-Клалі
Київ • УНН
В Умані 22 вересня опівдні відбулася масова молитва Тікун а-Клалі за участю близько 10 000 паломників. Крім традиційної молитви, була проведена спеціальна молитва за мир в Україні.
Сьогодні, 22 вересня, опівдні в районі паломництва хасидів в Умані проходить масова молитва Тікун а-Клалі. За даними Об'єднаної єврейської общини України, у заході беруть участь близько 10 000 паломників. Про це повідомляє ОЄОУ в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Окрім традиційної молитви, відбудеться спеціальна молитва за мир в Україні.
Тікун а-Клалі, що в буквальному перекладі означає "всеосяжне виправлення", передбачає читання десяти псалмів царя Давида.
Це служить тшувою – покаянням за всі гріхи. Збірку псалмів (Тегіліму) склав раббі Нахман з Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники – брацлавські хасиди.
Ізраїль посилює військові сили на період єврейського Нового року - Reuters22.09.25, 13:22 • 706 переглядiв
Водночас молитву Тікун а-Клалі проводять брацлавські хасиди по всьому світу, об’єднуючи паломників у духовній практиці незалежно від кордонів.
Нагадаємо
Раніше українська єврейська община повідомляла, що до Умані на Черкащині на Рош га-Шана прибуло вже близько 35 тисяч засидів, загалом очікується до 38 тис. паломників.
Ввечері, 22 вересня, розпочнеться святкування єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.