Ізраїль посилює військові сили на період єврейського Нового року - Reuters

Київ • УНН

Ізраїль посилив сухопутні, військово-повітряні та військово-морські сили на період святкування єврейського Нового року, що триватиме з 22 вересня до середини жовтня. Це рішення ухвалене після розслідування подій 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС скористалися мінімальною присутністю військ.

Ізраїль посилює військові сили на період єврейського Нового року - Reuters

Ізраїль посилив військові сили на період святкування єврейського Нового року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Святкування розпочнеться 22 вересня і триватиме до середини жовтня. На цей період посилені сухопутні, військово-повітряні і військово-морські сили Ізраїлю.

Водночас у Армії оборони (ЦАХАЛ – ред) відмовились коментувати, чи є це превентивним заходом або реакцією на конкретну загрозу. Однак у ЗМІ з’явилась інформація, що це рішення було ухвалене після розслідування події 7 жовтня 2023 року, коли бойовики угрупування ХАМАС здійснили вторгнення в Ізраїль.

За даними ЗМІ, бойовики скористались мінімальною присутністю військ уздовж кордону з Сектором Гази і здійснили атаку.

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. У відповідь Ізраїль погрожує жорсткими діями.

