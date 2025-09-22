Ізраїль посилює військові сили на період єврейського Нового року - Reuters
Київ • УНН
Ізраїль посилив сухопутні, військово-повітряні та військово-морські сили на період святкування єврейського Нового року, що триватиме з 22 вересня до середини жовтня. Це рішення ухвалене після розслідування подій 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС скористалися мінімальною присутністю військ.
Ізраїль посилив військові сили на період святкування єврейського Нового року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Святкування розпочнеться 22 вересня і триватиме до середини жовтня. На цей період посилені сухопутні, військово-повітряні і військово-морські сили Ізраїлю.
Водночас у Армії оборони (ЦАХАЛ – ред) відмовились коментувати, чи є це превентивним заходом або реакцією на конкретну загрозу. Однак у ЗМІ з’явилась інформація, що це рішення було ухвалене після розслідування події 7 жовтня 2023 року, коли бойовики угрупування ХАМАС здійснили вторгнення в Ізраїль.
За даними ЗМІ, бойовики скористались мінімальною присутністю військ уздовж кордону з Сектором Гази і здійснили атаку.
Нагадаємо
Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. У відповідь Ізраїль погрожує жорсткими діями.