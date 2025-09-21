$41.250.00
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю на визнання Палестини, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю на визнання Палестини, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні уряду заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Він закликав до "боротьби" з цим кроком, заявивши, що такий крок "поставив під загрозу існування" Ізраїлю.

В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але це також об'єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла і нашого бачення справжнього світу - світу через силу

- сказав Нетаньяху.

Він додав, що країні доведеться боротися в ООН і на всіх інших аренах "проти брехливої пропаганди" і "закликів до створення палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування і стануть абсурдною нагородою за терор".

За його словами, країни, які визнають палестинську державу на Генасамблеї ООН - заохочують акти терору ХАМАС проти Ізраїлю.

"Міжнародна спільнота почує від нас про це найближчими днями", - сказав прем'єр.

Нетаньяху також повідомив, що після Генасамблеї ООН у нього буде зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде моя четверта зустріч із ним від початку його другого терміну - більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером. І нам є що обговорити", - додав глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Палестинська держава