Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Ізраїль погрожує жорсткою відповіддю на визнання Палестини, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні уряду заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Він закликав до "боротьби" з цим кроком, заявивши, що такий крок "поставив під загрозу існування" Ізраїлю.

В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але це також об'єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла і нашого бачення справжнього світу - світу через силу - сказав Нетаньяху.

Він додав, що країні доведеться боротися в ООН і на всіх інших аренах "проти брехливої пропаганди" і "закликів до створення палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування і стануть абсурдною нагородою за терор".

За його словами, країни, які визнають палестинську державу на Генасамблеї ООН - заохочують акти терору ХАМАС проти Ізраїлю.

"Міжнародна спільнота почує від нас про це найближчими днями", - сказав прем'єр.

Нетаньяху також повідомив, що після Генасамблеї ООН у нього буде зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде моя четверта зустріч із ним від початку його другого терміну - більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером. І нам є що обговорити", - додав глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.