Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины

Израиль угрожает жестким ответом на признание Палестины, а некоторые чиновники призывают аннексировать части оккупированного Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Накануне выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что Израиль ответит на призывы создать Палестину уже в ближайшие дни.

Он призвал к "борьбе" с этим шагом, заявив, что такой шаг "поставил под угрозу существование" Израиля.

В ООН я представлю правду. Это правда Израиля, но это также объективная правда нашей справедливой борьбы с силами зла и нашего видения настоящего мира - мира через силу - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что стране придется бороться в ООН и на всех других аренах "против лживой пропаганды" и "призывов к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор".

По его словам, страны, которые признают палестинское государство на Генассамблее ООН, поощряют акты террора ХАМАС против Израиля.

"Международное сообщество услышит от нас об этом в ближайшие дни", - сказал премьер.

Нетаньяху также сообщил, что после Генассамблеи ООН у него будет встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Это будет моя четвертая встреча с ним с начала его второго срока - больше, чем с любым другим мировым лидером. И нам есть что обсудить", - добавил глава израильского правительства.

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.