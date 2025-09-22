$41.250.00
Израиль усиливает военные силы на период еврейского Нового года - Reuters

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Израиль усилил сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы на период празднования еврейского Нового года, который продлится с 22 сентября до середины октября. Это решение принято после расследования событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС воспользовались минимальным присутствием войск.

Израиль усиливает военные силы на период еврейского Нового года - Reuters

Израиль усилил военные силы на период празднования еврейского Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Празднование начнется 22 сентября и продлится до середины октября. На этот период усилены сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы Израиля.

В то же время в Армии обороны (ЦАХАЛ – ред) отказались комментировать, является ли это превентивной мерой или реакцией на конкретную угрозу. Однако в СМИ появилась информация, что это решение было принято после расследования событий 7 октября 2023 года, когда боевики группировки ХАМАС совершили вторжение в Израиль.

По данным СМИ, боевики воспользовались минимальным присутствием войск вдоль границы с Сектором Газа и совершили атаку.

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. В ответ Израиль угрожает жесткими действиями.

Евгений Устименко

