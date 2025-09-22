Более 10 000 хасидов собрались в Умани на массовую молитву Тикун а-Клали

$41.250.00
48.420.36
ukenru
09:32 • 15310 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 19771 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 16345 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 25303 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 19415 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 30979 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 46505 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55440 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57597 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 87055 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.4м/с
28%
754мм
Популярные новости
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 14160 просмотра
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg22 сентября, 02:35 • 11545 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 17728 просмотра
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 7934 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 16799 просмотра
публикации
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 15305 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 19767 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 25300 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 64370 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 46524 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майя Санду
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США10:56 • 100 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 17024 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 78969 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 101837 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 48545 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ
ТикТок

Более 10 000 хасидов собрались в Умани на массовую молитву Тикун а-Клали

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Умани 22 сентября в полдень состоялась массовая молитва Тикун а-Клали с участием около 10 000 паломников. Помимо традиционной молитвы, была проведена специальная молитва за мир в Украине.

Более 10 000 хасидов собрались в Умани на массовую молитву Тикун а-Клали

Сегодня, 22 сентября, в полдень в районе паломничества хасидов в Умани проходит массовая молитва Тикун а-Клали. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в мероприятии принимают участие около 10 000 паломников. Об этом сообщает ОЕОУ в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Помимо традиционной молитвы, состоится специальная молитва за мир в Украине.

Тикун а-Клали, что в буквальном переводе означает "всеобъемлющее исправление", предусматривает чтение десяти псалмов царя Давида.

Это служит тшувой – покаянием за все грехи. Сборник псалмов (Тегилиму) составил раввин Нахман из Брацлава, к могиле которого ежегодно приезжают его последователи – брацлавские хасиды.

Израиль усиливает военные силы на период еврейского Нового года - Reuters22.09.25, 13:22 • 700 просмотров

В то же время молитву Тикун а-Клали проводят брацлавские хасиды по всему миру, объединяя паломников в духовной практике независимо от границ.

Напомним

Ранее украинская еврейская община сообщала, что в Умань Черкасской области на Рош ха-Шана прибыло уже около 35 тысяч хасидов, всего ожидается до 38 тыс. паломников.

Вечером, 22 сентября, начнется празднование еврейского Нового года, которое продлится до вечера 24 сентября.

Степан Гафтко

ОбществоКультура
Черкасская область
Израиль
Reuters
Украина
Умань