Более 10 000 хасидов собрались в Умани на массовую молитву Тикун а-Клали

Сегодня, 22 сентября, в полдень в районе паломничества хасидов в Умани проходит массовая молитва Тикун а-Клали. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в мероприятии принимают участие около 10 000 паломников. Об этом сообщает ОЕОУ в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Помимо традиционной молитвы, состоится специальная молитва за мир в Украине.

Тикун а-Клали, что в буквальном переводе означает "всеобъемлющее исправление", предусматривает чтение десяти псалмов царя Давида.

Это служит тшувой – покаянием за все грехи. Сборник псалмов (Тегилиму) составил раввин Нахман из Брацлава, к могиле которого ежегодно приезжают его последователи – брацлавские хасиды.

В то же время молитву Тикун а-Клали проводят брацлавские хасиды по всему миру, объединяя паломников в духовной практике независимо от границ.

Напомним

Ранее украинская еврейская община сообщала, что в Умань Черкасской области на Рош ха-Шана прибыло уже около 35 тысяч хасидов, всего ожидается до 38 тыс. паломников.

Вечером, 22 сентября, начнется празднование еврейского Нового года, которое продлится до вечера 24 сентября.