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Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ

Київ • УНН

 • 4282 перегляди

Понад 31 тисяча хасидів уже приїхала в Україну, найбільший потік ішов через Польщу та Румунію. Загалом очікують понад 40 тисяч паломників.

Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ

До України вже приїхали десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу їхнього духовного лідера в Умані. Найбільший потік зафіксували протягом останніх трьох днів, а основний в’їзд зараз відбувається через кордон із Польщею, Румунією та Молдовою. Детальніше про ситуацію на кордоні розповів журналістці УНН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Деталі

Прибуття паломників розпочалося ще наприкінці серпня. Наразі, за словами речника, точну загальну кількість хасидів можна визначити лише за фактом перетину кордону.

Прибуття паломників-хасидів в Україну почалося ще у 20-х числах серпня. Кожного дня на в’їзд рухалися або кілька сотень, або кілька десятків паломників, тобто такого масового напливу з того часу не було. Але останні три дні, 7, 8 і 9 вересня, – це найбільша кількість, яка зараз в’їхала в Україну. За вчорашній день, до прикладу, в Україну в’їхало 13 700 паломників-хасидів, а сумарно за понеділок-вівторок 11 600

- пояснив речник ДПСУ.

Загалом від початку прибуття організованих груп до України, прикордонники зафіксували приїзд десятків тисяч паломників.

Ми говоримо про організовані групи паломників-хасидів відносно цієї статистики. Якщо хтось їде окремо або ми не можемо сказати, що він їде безпосередньо в Умань, тоді відповідно в цю статистику він не потрапить. Тому ми можемо говорити лише про ті групи, які фіксуємо на кордоні. Починаючи з 20-х чисел серпня, в Україну вже в’їхало більше 31 тисячі паломників-хасидів

- зазначив Андрій Демченко.

Водночас, на кордоні наразі не фіксували надзвичайних ситуацій, пов’язаних із приїздом паломників, однак деяким хасидам, все ж, відмовили у в’їзді в Україну з різних причин.

На щастя, якихось нестандартних ситуацій, пов’язаних з в’їздом паломників-хасидів, за цей час не було. Паломники-хасиди, як громадяни іноземних країн, перетинають наш кордон відповідно до норм законодавства, які регламентують перетин кордону для іноземців. Якщо вони не відповідають певним критеріям, їм також може бути відмовлено в перетині кордону. Загалом 13 паломникам-хасидам було відмовлено у в’їзді в Україну

- підкреслив речник ДПСУ.

Найбільший потік паломників традиційно припадає на кілька днів перед початком святкування єврейського Нового року, який називається Рош га-Шана. Хасиди приїжджають, зокрема до Умані, щоб відвідати та уважити могилу їхнього духовного лідера - цадика Нахмана з Брацлава, який є правнуком засновника хасидизму. Перед смертю він заповів поховати себе саме в цьому місці, а послідовникам приїжджати на його могилу саме під час святкування юдейського Нового року.

Найбільший наплив паломників-хасидів відбувається за три-чотири дні до початку їхнього Нового року. У цьому році святкування починається 11 вересня і завершується 13 вересня, тому, фактично сьогодні ще буде такий масовий в’їзд, а вже із завтрашнього дня в’їзд паломників-хасидів в Україну буде зводитися майже до нуля

- наголошує Андрій Демченко.

Також змінився і напрямок, яким паломники найчастіше користуються для в’їзду в Україну, а найактивніше, каже речник, зараз паломники користуються польським та румунським напрямками.

До понеділка 7 вересня паломники-хасиди перетинали кордон і через кордон з Молдовою, і через кордон із країнами Європи, але більша перевага до понеділка була саме на напрямку з Молдови. Починаючи із сьомого числа, зараз іде більший наплив саме через країни Європи, і найбільш активно вони обирають кордон із Польщею та Румунією. Якщо говорити про весь кордон, 13 тисяч людей за добу - це не є великим навантаженням на пункти пропуску

 - пояснює речник ДПСУ.

У мережі також з’являлися фотографії великих черг паломників на польсько-українському кордоні, зокрема біля переходу Медика – Шегині, каже Андрій Демченко. Водночас прикордонники зазначають, що такі кадри не завжди показують реальну ситуацію на всьому кордоні, бо черги можуть швидко зникати після проходження організованої групи.

Якщо організовану групу привезли до кордону автобусом, вона вивантажилася і стала в чергу на піший перехід, можна зробити таку світлину про те, що там величезні черги. Але ця черга зникне за досить короткий проміжок часу, і її вже не буде. Поки наступний автобус не привезе наступну групу подібних паломників-хасидів

- зазначає Андрій Демченко.

Цьогоріч Україна очікує на приїзд приблизно 40 тисяч паломників, однак точнішу цифру визначити можна лише після завершення основного потоку в’їзду. А наразі, напередодні святкування кордон продовжує приймати організовані групи.

За різними прогнозами, я бачив, що буде не менше 40 тисяч. Якщо сьогоднішній день буде таким же активним, як і вчорашній, то, звісно, кількість паломників-хасидів, які в’їдуть в Україну, буде більше ніж 40 тисяч осіб. Про точну кількість уже зможемо сказати завтра

- резюмував речник ДПСУ.

МЗС України попередило прочан-хасидів про ризики під час паломництва до Умані29.07.26, 13:46 • 3394 перегляди

Алла Кіосак

Суспільство
Державний кордон України
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Умань
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