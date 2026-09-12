Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертью

Люк Эванс рассказал, что Тим Карри тяжело болел и почти не мог говорить незадолго до смерти в возрасте 80 лет. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актёра Entertainment Weekly, пишет УНН.

Детали

Эванс, сыгравший доктора Фрэнка-Н-Фертера в бродвейской постановке «Шоу ужасов Рокки», рассказал, что перед смертью Карри отправил ему письмо. По его словам, актёр успел его получить и был очень благодарен.

Я думаю, что он был очень болен, когда получил письмо. Ему было очень тяжело — сказал Эванс.

Позже он узнал от представителя Карри, что тому уже было сложно говорить. Тим Карри умер 25 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца.

Эванс чувствовал особую связь с Карри

По словам Эванса, он никогда лично не встречался с Карри, однако чувствовал с ним особую связь благодаря роли Фрэнка-Н-Фертера, которую Карри в своё время сделал культовой.

Эванс отметил, что после смерти актёра в многочисленных воспоминаниях о его карьере именно этого персонажа постоянно называли одной из его самых известных работ.

Смерть Карри совпала с завершением для Эванса периода работы в Нью-Йорке над «Шоу ужасов Рокки». Актёр назвал это «странным, прекрасным и трагичным» завершением своего бродвейского опыта.

Сыграл в фильмах "Оно" и "Один дома" — в возрасте 80 лет умер легендарный актёр Тим Карри