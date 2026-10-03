Осуждённого в Украине за госизмену Шария проверяют в Испании на предмет связей со спецслужбами рф

Испанские правоохранители проверяют возможные связи пророссийского блогера Анатолия Шария, которого в Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, со спецслужбами рф. Во время обыска в его доме изъяли пистолет Glock 19, криптовалюту примерно на €800 тыс., золотые слитки и другие ценности, сообщает elDiario, пишет УНН.

Детали

Расследование касается возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и подделки документов. Оно началось после запроса украинских правоохранительных органов о международной правовой помощи.

Во время обыска в июне у Шария и его партнерши Ольги Бондаренко правоохранители обнаружили 20 золотых слитков ориентировочной стоимостью €150 тыс., криптоактивы примерно на €800 тыс., а также произведения искусства, часы и драгоценности общей стоимостью около €400 тыс. Кроме того, изъяли пистолет Glock 19.

Следствие проверяет возможный российский след

Испанские следователи изучают финансовые операции, связанные с россией, Литвой, Люксембургом и Казахстаном, а также транзакции с криптовалютами и онлайн-платформами. Правоохранители допускают, что происхождение части средств может быть связано с деятельностью в интересах российских спецслужб.

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Сам Шарий отрицает работу на россию, а вместе с Бондаренко утверждает, что средства были получены от деятельности на YouTube и пожертвований подписчиков. По оценке правоохранителей, сумма потенциальных финансовых претензий к паре может превысить €10 млн.

Справочно

В Украине Шарий является фигурантом нескольких уголовных производств. Еще в 2021 году СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. В 2023 году он получил новое подозрение — по данным следствия, блогер помогал фсб готовить и распространять постановочные видео допросов украинских военнопленных.

В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно признал Шария виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Согласно материалам СБУ, он был привлечен к информационным операциям фсб против Украины.

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