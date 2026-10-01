В Запорожье задержали киллеров ФСБ за подготовку убийств военнослужащих на встречах с «девушками»

$44.680.1850.720.21
ukenru
Эксклюзив
09:17 • 1670 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
08:00 • 7510 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
07:56 • 7742 просмотра
Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнкаVideo
06:19 • 15063 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
04:44 • 13955 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
1 октября, 01:27 • 19927 просмотра
Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны
30 сентября, 23:54 • 27279 просмотра
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте
30 сентября, 21:55 • 26564 просмотра
Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
30 сентября, 21:26 • 21871 просмотра
Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
30 сентября, 19:17 • 23703 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
52%
761мм
Популярные новости
Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском1 октября, 00:25 • 10392 просмотра
Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США1 октября, 00:56 • 16894 просмотра
Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября1 октября, 01:59 • 13610 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 22779 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo06:40 • 13608 просмотра
публикации
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 22795 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 30449 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 40775 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto30 сентября, 15:41 • 36228 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 50449 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Сергей Марченко
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 43080 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 62236 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 66650 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 69559 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 76193 просмотра
Актуальное
Хранитель
Saab JAS 39 Gripen
Фокс Ньюс
Truth Social
Техника

В Запорожье задержали киллеров ФСБ за подготовку убийств военнослужащих на встречах с «девушками»

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Двое жителей Запорожья, по данным следствия, поджигали автомобили и готовили убийства военнослужащих по заданию ФСБ.

В Запорожье задержали киллеров ФСБ за подготовку убийств военнослужащих на встречах с «девушками»

Двум жителям Запорожья сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, сначала они поджигали автомобили, а затем готовили убийства украинских военнослужащих по заданию фсб рф. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора 30 сентября, передает УНН.

Подробности

По данным следствия, для реализации замысла фсб использовала фейковые аккаунты девушек в соцсетях и мессенджерах. От их имени военнослужащим предлагали встречи и направляли их в заранее определенные места, где подозреваемые должны были совершить нападение.

"К сотрудничеству с российской спецслужбой они согласились во время поиска "легкого заработка" в интернете. После поджогов автомобилей куратор поручил им готовить убийства военнослужащих. Подозреваемые проводили разведку местности, подыскивали места для нападений, согласовывали действия с куратором, а также приобрели сменную одежду, перчатки, нож и другие необходимые предметы", – говорится в сообщении ОГП.

10 сентября 2026 года правоохранители задержали мужчин 18 и 19 лет перед одним из запланированных убийств. Во время обысков у них изъяли средства связи, ножи, травматические пистолеты с патронами и ручную гранату с запалом.

Как сообщили в СБУ, задержанные в Запорожье киллеры фсб пытались убить 4-х украинских воинов.

По данным ОГП, обоим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности задержала в Ровненской области еще одного агента фсб. По заданию врага злоумышленник корректировал российские обстрелы западного региона и готовился к физической ликвидации воинов Сил обороны.

Алла Киосак

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Пожары
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Ровненская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Запорожье