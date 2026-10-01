В Запорожье задержали киллеров ФСБ за подготовку убийств военнослужащих на встречах с «девушками»
Киев • УНН
Двое жителей Запорожья, по данным следствия, поджигали автомобили и готовили убийства военнослужащих по заданию ФСБ.
Двум жителям Запорожья сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, сначала они поджигали автомобили, а затем готовили убийства украинских военнослужащих по заданию фсб рф. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора 30 сентября, передает УНН.
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По данным следствия, для реализации замысла фсб использовала фейковые аккаунты девушек в соцсетях и мессенджерах. От их имени военнослужащим предлагали встречи и направляли их в заранее определенные места, где подозреваемые должны были совершить нападение.
"К сотрудничеству с российской спецслужбой они согласились во время поиска "легкого заработка" в интернете. После поджогов автомобилей куратор поручил им готовить убийства военнослужащих. Подозреваемые проводили разведку местности, подыскивали места для нападений, согласовывали действия с куратором, а также приобрели сменную одежду, перчатки, нож и другие необходимые предметы", – говорится в сообщении ОГП.
10 сентября 2026 года правоохранители задержали мужчин 18 и 19 лет перед одним из запланированных убийств. Во время обысков у них изъяли средства связи, ножи, травматические пистолеты с патронами и ручную гранату с запалом.
Как сообщили в СБУ, задержанные в Запорожье киллеры фсб пытались убить 4-х украинских воинов.
По данным ОГП, обоим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей.
Напомним
Контрразведка Службы безопасности задержала в Ровненской области еще одного агента фсб. По заданию врага злоумышленник корректировал российские обстрелы западного региона и готовился к физической ликвидации воинов Сил обороны.