У Запоріжжі затримали кілерів фсб за підготовку вбивств військових на зустрічах з "дівчатами"
Київ • УНН
Двоє жителів Запоріжжя, за даними слідства, підпалювали авто й готували вбивства військових за завданням фсб.
Двом жителям Запоріжжя повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, вони спочатку підпалювали автомобілі, а згодом готували вбивства українських військових за завданням фсб рф. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 1 жовтня, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, для реалізації задуму фсб використовувала фейкові акаунти дівчат у соцмережах і месенджерах. Від їхнього імені військовим пропонували зустрічі та спрямовували їх до заздалегідь визначених місць, де підозрювані мали здійснити напад.
"До співпраці з російською спецслужбою вони погодилися під час пошуку "легкого заробітку" в інтернеті. Після підпалів автомобілів куратор доручив їм готувати вбивства військовослужбовців. Підозрювані проводили розвідку місцевості, підшукували місця для нападів, узгоджували дії з куратором, а також придбали змінний одяг, рукавички, ніж та інші необхідні предмети", – йдеться у дописі ОГП.
10 вересня 2026 року правоохоронці затримали чоловіків 18 та 19 років перед одним із запланованих убивств. Під час обшуків у них вилучили засоби зв’язку, ножі, травматичні пістолети з набоями та ручну гранату із запалом.
Як повідомили у СБУ, затримані у Запоріжжі кілери фсб намагалися вбити 4-х українських воїнів.
За даними ОГП, обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою.
Нагадаємо
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівненській області ще одного агента фсб. За завданням ворога зловмисник коригував російські обстріли західного регіону та готувався до фізичної ліквідації воїнів Сил оборони.