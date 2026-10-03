Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф
Київ • УНН
Іспанські правоохоронці перевіряють зв’язки Шарія зі спецслужбами рф. Під час обшуку вилучили золото, Glock 19 і криптовалюту.
Іспанські правоохоронці перевіряють можливі зв'язки проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні заочно засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду, зі спецслужбами рф. Під час обшуку в його будинку вилучили пістолет Glock 19, криптовалюту приблизно на €800 тис., золоті злитки та інші цінності, повідомляє elDiario, пише УНН.
Деталі
Розслідування стосується можливого ухилення від сплати податків, відмивання грошей та підробки документів. Воно розпочалося після запиту українських правоохоронних органів про міжнародну правову допомогу.
Під час обшуку в червні у Шарія та його партнерки Ольги Бондаренко правоохоронці виявили 20 золотих злитків орієнтовною вартістю €150 тис., криптоактиви приблизно на €800 тис., а також твори мистецтва, годинники та коштовності загальною вартістю близько €400 тис. Крім того, вилучили пістолет Glock 19.
Слідство перевіряє можливий російський слід
Іспанські слідчі вивчають фінансові операції, пов'язані з росією, Литвою, Люксембургом і Казахстаном, а також транзакції з криптовалютами та онлайн-платформами. Правоохоронці допускають, що походження частини коштів може бути пов'язане з діяльністю в інтересах російських спецслужб.
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Сам Шарій заперечує роботу на росію, а разом із Бондаренко стверджує, що кошти були отримані від діяльності на YouTube та пожертв підписників. За оцінкою правоохоронців, сума потенційних фінансових претензій до пари може перевищити €10 млн.
Довідково
В Україні Шарій є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Ще у 2021 році СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді. У 2023 році він отримав нову підозру – за даними слідства, блогер допомагав фсб готувати та поширювати постановочні відео допитів українських військовополонених.
У червні 2025 року Вінницький міський суд заочно визнав Шарія винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За матеріалами СБУ, він був залучений до інформаційних операцій фсб проти України.
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