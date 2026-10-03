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Аэропорт Кишинёва второй раз за сутки эвакуировали из-за «минирования»

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

В аэропорту Кишинёва приостановили регистрацию из-за сообщения о минировании. Спецподразделения МВД обыскивают помещения.

Аэропорт Кишинёва второй раз за сутки эвакуировали из-за «минирования»

В аэропорту Кишинёва снова объявили тревогу и эвакуируют пассажиров и персонал. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили 3 октября представители аэропорта и Пограничной полиции, из-за угрозы в аэропорту приостановили регистрацию на рейсы, возможны изменения в расписании полётов.

Представители аэропорта уточнили, что специализированные подразделения министерства внутренних дел уже прибыли на место и обыскивают помещения.

Пассажирам, у которых сегодня запланированы рейсы, рекомендовали проверить статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта.

Напомним

2 октября из аэропорта Кишинёва эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва. 

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Ольга Розгон

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