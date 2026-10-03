Аэропорт Кишинёва второй раз за сутки эвакуировали из-за «минирования»
Киев • УНН
В аэропорту Кишинёва приостановили регистрацию из-за сообщения о минировании. Спецподразделения МВД обыскивают помещения.
В аэропорту Кишинёва снова объявили тревогу и эвакуируют пассажиров и персонал. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
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Как сообщили 3 октября представители аэропорта и Пограничной полиции, из-за угрозы в аэропорту приостановили регистрацию на рейсы, возможны изменения в расписании полётов.
Представители аэропорта уточнили, что специализированные подразделения министерства внутренних дел уже прибыли на место и обыскивают помещения.
Пассажирам, у которых сегодня запланированы рейсы, рекомендовали проверить статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта.
Напомним
2 октября из аэропорта Кишинёва эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва.
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