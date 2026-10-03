Аеропорт Кишинева вдруге за добу евакуювали через "замінування"

В аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу та евакуюють пасажирів та персонал. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

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Як повідомили 3 жовтня представники аеропорту та Прикордонної поліції, через загрозу в аеропорту призупинили реєстрацію на рейси, можливі зміни у розкладі польотів.

Представники аеропорту уточнили, що спеціалізовані підрозділи міністерства внутрішніх справ вже прибули на місце та обшукують приміщення.

Пасажирам, у яких сьогодні заплановані рейси, порекомендували перевірити статус свого рейсу на онлайн-панелі аеропорту.

Нагадаємо

2 жовтня з аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху.

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