Аеропорт Кишинева вдруге за добу евакуювали через "замінування"

$44.8350.70
ukenru
10:00 • 25896 перегляди
"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті
3 жовтня, 08:31 • 32176 перегляди
Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT
3 жовтня, 04:16 • 42981 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
3 жовтня, 04:05 • 32684 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
3 жовтня, 03:15 • 33093 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
3 жовтня, 02:17 • 29338 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
3 жовтня, 01:38 • 21650 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
3 жовтня, 00:56 • 16870 перегляди
США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
3 жовтня, 00:18 • 15005 перегляди
рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс
2 жовтня, 23:38 • 14559 перегляди
Міжнародна космічна станція може отримати Нобелівську премію миру, серед претендентів є і українці – AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.1м/с
48%
758мм
Популярнi новини
ЄС наполягає на подальших реформах для нового фінансування для України - FT3 жовтня, 05:44 • 7244 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo3 жовтня, 06:25 • 32368 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-УгорщинаPhoto3 жовтня, 09:20 • 11683 перегляди
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo10:47 • 13874 перегляди
У Молдові зафіксували шість прольотів повітряним простором країни - три ракети і два дрони "вибухнули на землі"10:57 • 11246 перегляди
Публікації
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 68624 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 78468 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 67916 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 90755 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 66769 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Саудівська Аравія
Іран
Реклама
УНН Lite
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo10:47 • 13907 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo3 жовтня, 06:25 • 32404 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 34536 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 31749 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 34242 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Financial Times
Опалення

Аеропорт Кишинева вдруге за добу евакуювали через "замінування"

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

У Кишинівському аеропорту призупинили реєстрацію через повідомлення про замінування. Спецпідрозділи МВС обшукують приміщення.

Аеропорт Кишинева вдруге за добу евакуювали через "замінування"

В аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу та евакуюють пасажирів та персонал. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Як повідомили 3 жовтня представники аеропорту та Прикордонної поліції, через загрозу в аеропорту призупинили реєстрацію на рейси, можливі зміни у розкладі польотів.

Представники аеропорту уточнили, що спеціалізовані підрозділи міністерства внутрішніх справ вже прибули на місце та обшукують приміщення.

Пасажирам, у яких сьогодні заплановані рейси, порекомендували перевірити статус свого рейсу на онлайн-панелі аеропорту.

Нагадаємо

2 жовтня з аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху. 

У Молдові зафіксували шість прольотів повітряним простором країни - три ракети і два дрони "вибухнули на землі"03.10.26, 13:57 • 11270 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Вибухи
Евакуація
Кишинів