Аеропорт Кишинева вдруге за добу евакуювали через "замінування"
Київ • УНН
У Кишинівському аеропорту призупинили реєстрацію через повідомлення про замінування. Спецпідрозділи МВС обшукують приміщення.
В аеропорту Кишинева знову оголосили тривогу та евакуюють пасажирів та персонал. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
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Як повідомили 3 жовтня представники аеропорту та Прикордонної поліції, через загрозу в аеропорту призупинили реєстрацію на рейси, можливі зміни у розкладі польотів.
Представники аеропорту уточнили, що спеціалізовані підрозділи міністерства внутрішніх справ вже прибули на місце та обшукують приміщення.
Пасажирам, у яких сьогодні заплановані рейси, порекомендували перевірити статус свого рейсу на онлайн-панелі аеропорту.
Нагадаємо
2 жовтня з аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху.
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