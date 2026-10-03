ЄС наполягає на подальших реформах для нового фінансування для України - FT

Брюссель відхилив прохання України про додаткову фінансову підтримку цього року, вимагаючи, щоб Київ впровадив обіцяні реформи, перш ніж отримувати подальше фінансування від ЄС. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Це рішення, як зазначається, ухвалено на тлі посилення російських атак на цивільну інфраструктуру України, а її парламент намагається ухвалити реформи, необхідні для розблокування підтримки з боку ЄС та інших донорів.

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Дискусія про додаткове фінансування виникла на тлі виявлення Києвом влітку додаткових 27 мільярдів доларів військових потреб і прохання до Єврокомісії допомогти покрити цей розрив, виділивши транші з кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро, узгодженого наприкінці минулого року, пише видання.

Цього року було виплачено лише 15,7 мільярда євро з цієї суми, поділеної на дві частини по 45 млрд євро на 2026-й і 2027 роки, частково через затримки у виконанні вимог щодо реформ, пише видання.

"Брюссель відхилив прохання про виділення фінансування на 2027 рік, натомість наполягаючи на тому, щоб Київ виконав умови, які можуть розблокувати близько 34 мільярдів євро підтримки ЄС цього року", - ідеться у публікації.

У спільній заяві в четвер Україна та Європейська комісія заявили, що вони "визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного виділення".

Реформи, які Україна повинна здійснити, щоб отримати кошти, включають скасування звільнення від ПДВ для невеликих посилок та запровадження нових правил оподаткування для цифрових платформ.

"Обидва заходи були схвалені парламентом, але включають суперечливу поправку, яка послаблює правила, що регулюють діяльність політично значущих осіб (PEP), що було вимогою ЄС для посилення антикорупційних зусиль. Ця поправка, якщо її буде підписано як закон, може поставити під загрозу дотримання Україною умов, що додаються до фінансування ЄС", - сказано у публікації.

Європейські комісари Валдіс Домбровскіс та Марта Кос написали листа до спікера українського парламенту, підкресливши, що додаткова фінансова допомога у 2026 році все ще доступна Україні, якщо вона виконає реформи, які були запитом.

"Уникнення будь-якого послаблення української системи політики щодо публічно значущих осіб" є "вкрай важливим", написали вони в листі, з яким ознайомилося FT.

В інтерв'ю FT у четвер Зеленський спростував повідомлення ЗМІ про напружені дискусії з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо умов реформ.

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Єврокомісія, пише видання, також оцінює ще не виявлені фінансові потреби України на 2027 рік, які, за словами чиновників, можуть сягнути близько 70 мільярдів євро військової та бюджетної підтримки. Очікується, що оцінка буде представлена ​​лідерам ЄС на зустрічі в середині жовтня.

Україна веде переговори з МВФ щодо подальших виплат за її програмою на 8 мільярдів доларів, перегляд якої має бути проведений пізніше цього року. Ці виплати залежать від угод про фінансування з ЄС та іншими союзниками України, які допоможуть покрити фінансові потреби України у 2027 році, пише видання.

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