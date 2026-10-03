ЕС настаивает на дальнейших реформах для нового финансирования Украины - FT

Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав, чтобы Киев внедрил обещанные реформы, прежде чем получать дальнейшее финансирование от ЕС. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Это решение, как отмечается, принято на фоне усиления российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины, а ее парламент пытается принять реформы, необходимые для разблокирования поддержки со стороны ЕС и других доноров.

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Дискуссия о дополнительном финансировании возникла на фоне выявления Киевом летом дополнительных 27 миллиардов долларов военных потребностей и просьбы к Еврокомиссии помочь покрыть этот разрыв, выделив транши из кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, согласованного в конце прошлого года, пишет издание.

В этом году из этой суммы было выплачено лишь 15,7 миллиарда евро, разделенных на две части по 45 млрд евро на 2026-й и 2027 годы, частично из-за задержек с выполнением требований по реформам, пишет издание.

"Брюссель отклонил просьбу о выделении финансирования на 2027 год, вместо этого настаивая на том, чтобы Киев выполнил условия, которые могут разблокировать около 34 миллиардов евро поддержки ЕС в этом году", — говорится в публикации.

В совместном заявлении в четверг Украина и Европейская комиссия заявили, что они "определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного выделения".

Реформы, которые Украина должна осуществить, чтобы получить средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ.

"Обе меры были одобрены парламентом, но включают спорную поправку, ослабляющую правила, регулирующие деятельность политически значимых лиц (PEP), что было требованием ЕС для усиления антикоррупционных усилий. Эта поправка, если она будет подписана как закон, может поставить под угрозу выполнение Украиной условий, прилагаемых к финансированию ЕС", — говорится в публикации.

Европейские комиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили письмо спикеру украинского парламента, подчеркнув, что дополнительная финансовая помощь в 2026 году все еще доступна Украине, если она проведет запрошенные реформы.

"Недопущение какого-либо ослабления украинской системы политики в отношении публично значимых лиц" является "чрезвычайно важным", написали они в письме, с которым ознакомилась FT.

В интервью FT в четверг Зеленский опроверг сообщения СМИ о напряженных дискуссиях с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно условий реформ.

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Еврокомиссия, пишет издание, также оценивает еще не выявленные финансовые потребности Украины на 2027 год, которые, по словам чиновников, могут составить около 70 миллиардов евро военной и бюджетной поддержки. Ожидается, что оценка будет представлена лидерам ЕС на встрече в середине октября.

Украина ведет переговоры с МВФ о дальнейших выплатах по ее программе в размере 8 миллиардов долларов, пересмотр которой должен быть проведен позднее в этом году. Эти выплаты зависят от соглашений о финансировании с ЕС и другими союзниками Украины, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году, пишет издание.

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