Аеропорт Кишинева евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
2 жовтня з аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху. Реєстрацію призупинили, можливі зміни рейсів.
Фото: NewsMaker
З Кишинівського аеропорту 2 жовтня евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху. Про це повідомили прикордонна поліція та прес-служба аеропорту, передає УНН.
Служби аеропорту спільно з прикордонною поліцією оперативно втрутилися в евакуацію пасажирів і персоналу з аеропорту. На місце події виїжджають спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови
Процедуру реєстрації призупинили, можливі зміни у розкладі рейсів.
Пасажирам, у яких сьогодні запланований рейс, рекомендують перевірити статус свого рейсу на онлайн-панелі аеропорту.