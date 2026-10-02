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Аеропорт Кишинева евакуювали через загрозу вибуху

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

2 жовтня з аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів і персонал через загрозу вибуху. Реєстрацію призупинили, можливі зміни рейсів.

Аеропорт Кишинева евакуювали через загрозу вибуху
Фото: NewsMaker

З Кишинівського аеропорту 2 жовтня евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху. Про це повідомили прикордонна поліція та прес-служба аеропорту, передає УНН.

Служби аеропорту спільно з прикордонною поліцією оперативно втрутилися в евакуацію пасажирів і персоналу з аеропорту. На місце події виїжджають спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови 

Процедуру реєстрації призупинили, можливі зміни у розкладі рейсів.

Пасажирам, у яких сьогодні запланований рейс, рекомендують перевірити статус свого рейсу на онлайн-панелі аеропорту.

Антоніна Туманова

Світ
Вибухи
Евакуація
Кишинів
Молдова