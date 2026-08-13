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Аэропорт Кишинёва эвакуировали из-за угрозы взрыва

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Утром аэропорт Кишинёва эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Проверки завершены, работа аэропорта восстановлена в обычном режиме.

Аэропорт Кишинёва эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Кишинёва в Молдове ранним утром эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщение оказалось ложным, сообщила в среду пограничная полиция страны, пишет УНН.

Детали

Пограничная полиция рано утром, около 4:30 по местному времени, в среду сообщила о тревоге из-за сообщения о минировании в международном аэропорту Кишинёва имени Евгения Доги.

Сотрудники пограничной полиции оперативно вмешались для эвакуации пассажиров и персонала из аэропорта. На месте происшествия работали специализированные подразделения Министерства внутренних дел страны. Процедура регистрации была приостановлена, и предупреждалось о возможных изменениях в запланированных рейсах.

Примерно через три часа, в 7:30 по местному времени, молдавская пограничная полиция сообщила, что "проверки, проведённые специализированными группами, завершены, и сообщение, поступившее в международном аэропорту Кишинёва имени Евгения Доги, не подтвердилось".

"Деятельность аэропорта восстановлена в обычном режиме, и пассажиры могут продолжать свои путешествия", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса.

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Юлия Шрамко

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