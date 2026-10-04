8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта

Японская поп-звезда Хирата Руна, которая была стажёркой женской айдол-группы DIANNA Project, умерла в возрасте 8 лет. Причиной смерти стал миокардит, вызванный гриппом, сообщает E! News со ссылкой на агентство артистки, пишет УНН.

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Особенно трагичным эту историю делает то, что всего за 5 дней до смерти девочка ещё выступала на сцене. Её последний концерт состоялся 20 сентября.

После выступления Руна опубликовала свою фотографию и написала поклонникам, что ей было очень весело.

Грипп вызвал осложнения на сердце

По информации агентства, причиной смерти стал миокардит, развившийся вследствие гриппа. Это воспаление сердечной мышцы, которое может нарушать способность сердца нормально перекачивать кровь.

Мы выражаем глубочайшую благодарность всем поклонникам, которые поддерживали Хирату Руну, и всем, кто принимал участие в оказании помощи – говорится в заявлении агентства.

Поминальная служба и похороны прошли в закрытом формате в присутствии ближайших родственников. Представители Руны также попросили не беспокоить её семью запросами и просьбами о комментариях.

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Родные девочки рассказали, что примерно треть своей короткой жизни она провела в качестве айдола.

Пожалуйста, пусть она останется в ваших сердцах как вечный кумир – обратилась семья к её поклонникам.

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