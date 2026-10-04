8-річна японська поп-зірка Хірата Руна померла від ускладнення грипу через 5 днів після концерту

Японська поп-зірка Хірата Руна, яка була стажеркою жіночого айдол-гурту DIANNA Project, померла у віці 8 років. Причиною смерті став міокардит, спричинений грипом, повідомляє E! News із посиланням на агентство артистки, пише УНН.

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Особливо трагічною історію робить те, що лише за 5 днів до смерті дівчинка ще виступала на сцені. Її останній концерт відбувся 20 вересня.

Після виступу Руна опублікувала свою фотографію та написала шанувальникам, що їй було дуже весело.

Грип спричинив ускладнення на серце

За інформацією агентства, причиною смерті став міокардит, який розвинувся внаслідок грипу. Це запалення серцевого м'яза, яке може порушувати здатність серця нормально перекачувати кров.

Ми висловлюємо найглибшу вдячність усім шанувальникам, які підтримували Хірату Руну, та всім, хто був причетний до надання допомоги – йдеться у заяві агентства.

Поминки та похорон провели у приватному форматі в присутності найближчих родичів. Представники Руни також попросили не турбувати її сім'ю запитами та проханнями про коментарі.

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Рідні дівчинки розповіли, що приблизно третину свого короткого життя вона провела як айдол.

Будь ласка, нехай вона залишиться у ваших серцях як вічний кумир – звернулася родина до її шанувальників.

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