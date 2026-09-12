Реактивные БПЛА рф делают мобильные группы ПВО Украины малоэффективными - The Times

Российские войска увеличили количество своих атак по Украине с применением реактивных беспилотников. Они быстрее аналогичных БПЛА с поршневым двигателем, из-за чего украинским подразделениям ПВО сложнее их перехватить и уничтожить. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

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Как отмечает издание со ссылкой на данные Воздушных сил Украины и британских разведывательных источников, в августе текущего года Россия осуществила около 2800 атак реактивными дронами. В июне текущего года атак было примерно 350.

Только в течение последних дней августа за четыре дня было запущено около 800 дронов, преимущественно в направлении столицы. Враг запускает эти дроны в бой практически прямо с конвейера - заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Использование россиянами реактивных дронов де-факто снижает эффективность украинских мобильных групп ПВО.

Если против старых БПЛА Shahed мобильные огневые группы имеют около 60 секунд для реагирования, то реактивный дрон сокращает это время примерно до шести секунд - говорится в материале издания.

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