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СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под Таганрогом

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Также на территории РФ были поражены два предприятия химической промышленности.

СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под Таганрогом

Служба безопасности Украины в ночь на 12 сентября поразила ряд важных объектов российского военного назначения в районе Таганрога в РФ. Среди них — производство FPV-дронов, два склада хранения БПЛА и резервуар с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

В Службе безопасности подтвердили поражение двух складов хранения БПЛА; объекта производства FPV-дронов; зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С2"; резервуара с горюче-смазочными материалами; РЛС П-18 "Терек". На всех поражённых объектах зафиксированы пожары.

Уничтожение производственных и складских мощностей БПЛА и FPV-дронов уменьшает возможности российских войск использовать их против Украины. Это прямой ответ на массированные атаки России, во время которых враг запускает ударные дроны для террора и ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства

— подчеркнули в СБУ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что за сутки на территории РФ поражены два предприятия химической промышленности в Пермском и Самарском регионах, а также цель в Чёрном море.

Также есть подтверждение меткой работы наших воинов на этой неделе. В частности, были уничтожены самолёт Су-33, два вертолёта Ми-8 в Краснодарском и Ростовском регионах. В Перми был поражён нефтяной объект. Благодарен всем, кто справедливо отвечает россиянам на все их террористические удары по нашим людям. Война должна возвращаться домой. Это важно

— подчеркнул президент.

В то же время украинская оборонная компания Fire Point сообщила, что ночью Силы обороны атаковали средствами компании предприятия химической промышленности в Тольятти Самарской области.

По данным компании, под удар попали одно из крупнейших химических предприятий РФ "КуйбышевАзот" и одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ "Тольяттикаучук".

Fire Point стирает понятие "глубокого тыла" рф: FP-1 поразил цель на Урале - генеральный директор компании Ирина Терех10.09.26, 14:21 • 14030 просмотров

Юлия Мельник

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