Fire Point стирает понятие "глубокого тыла" рф: FP-1 поразил цель на Урале - генеральный директор компании Ирина Терех

Украинский дальнобойный дрон FP-1 на днях поразил военный объект в глубоком тылу россии на урале. Этот удар демонстрирует, как развитие украинских технологий постепенно стирает понятие "глубокого тыла" из военного словаря агрессора. Об этом заявила CEO компании — производителя ударных дронов Fire Point Ирина Терех во время панельной дискуссии в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Польше, передает корреспондент УНН.

Вчера дроны Fire Point установили мировой рекорд: пролетели более 3300 км и поразили военный объект в глубоком тылу на Урале — рассказала Ирина Терех.

Она отметила, что в 2022 году этот результат казался бы почти нереалистичным.

Думаю, если бы мы тогда увидели такую новость, то, наверное, подумали бы, что это что-то невероятное. Но это наша реальность. И просто благодаря умным инженерам, их таланту, современным технологиям, доступным технологиям и использованию как можно большего количества готовых компонентов мы стираем концепцию глубокого тыла из военного словаря россии — добавила CEO компании Fire Point.

Ирина Терех также обратила внимание на историческую сторону этого понятия.

И что интересно, концепцию глубокого тыла, если я не ошибаюсь, в свое время придумала россия — еще в 1930-х годах. Так что ирония бывает разной — добавила она.

В 2026 году около 60% украинских атак по россии были проведены с применением вооружения Fire Point - CEO компании Ирина Терех

Напомним

Ранее в компании Fire Point сообщили, что дальнобойный БПЛА FP-1 поразил новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в ямало-ненецком автономном округе рф. Там возник пожар. Этот удар вызвал волну обеспокоенности у россиян.