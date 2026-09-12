У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
Киев • УНН
В Кремле заявили, что поездку Путина на саммит G20 в Майами ещё не обсуждали. Зеленский готов встретиться с ним на саммите.
В Кремле заявили, что возможную поездку владимира путина на саммит G20 в Майами, где с ним готов встретиться Президент Украины Владимир Зеленский, пока даже не обсуждали. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков в комментарии российским СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам ушакова, в настоящее время подготовка к саммиту проходит на экспертном уровне, а российская сторона работает над соответствующими документами.
Что касается возможности поездки путина — этот вопрос у нас еще даже не обсуждался
В то же время он отметил, что контакты россии с США продолжаются. По его словам, во время переговоров с американской стороной наблюдается "доброжелательный и конструктивный настрой".
Ранее Зеленский заявил, что готов приехать в Майами на саммит G20, если там будет путин. Президент Украины подчеркнул, что в таком случае стороны должны встретиться, провести переговоры и принимать решения.
Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным на саммите G20 в Майами12.09.26, 11:14 • 9878 просмотров