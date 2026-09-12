Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным на саммите G20 в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Майами и встретиться с владимиром путиным, если российский лидер примет участие в саммите G20 в декабре. Об этом он сказал в интервью DW, пишет УНН.

Детали

Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение – заявил Зеленский.

По его словам, главным во время потенциальной встречи должны быть не слова, а конкретные результаты.

Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне – это не имеет значения. Значение имеют результаты – подчеркнул президент.

Зеленский и путин лично не встречались с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. кремль пока не сообщал, планирует ли путин ехать на саммит G20 в Майами.

Украина считает свои позиции для переговоров сильными

Зеленский также заявил, что Украина сейчас находится в лучшей позиции для возможных переговоров, чем год назад. По его словам, россия ежемесячно теряет более 30 000 военнослужащих и платит высокую цену за незначительное продвижение на фронте.

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Президент отметил, что обсуждал со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером возможное прекращение огня в энергетической сфере и в отношении перевозки зерна Черным морем.

Энергетика и зерно. Это шаг номер один. То, чего мы можем достичь – сказал Зеленский.

Отдельно он заявил, что Украине требуется около 100-120 ракет Patriot в месяц в холодный период, поскольку россия, по его словам, производит около 140 баллистических ракет ежемесячно.

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