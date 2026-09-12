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Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в Канаде

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Украинские пилоты в Канаде готовятся освоить F-16 и Gripen. Зеленский поблагодарил Канаду за подготовку и поддержку Украины.

Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в Канаде

Украина делает всё для защиты своего неба, а главным для этого являются хорошие и мотивированные пилоты. Об этом во время встречи с украинскими военными пилотами в Международной школе подготовки пилотов в Канаде сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

Глава государства рассказал, что "ребята учатся, чтобы быть готовыми освоить современные истребители, в частности F-16 и "грипены", и усилить украинскую боевую авиацию".

Делаем всё для защиты неба, и главное для этого — хорошие и мотивированные пилоты. Гордимся, что у нас в Украине, в наших Вооружённых силах есть именно такое поколение молодых лётчиков. Благодарю Канаду, всех инструкторов и учебный центр за качественную подготовку

— отметил Зеленский.

Напомним

Накануне Канада объявила о семи новых пакетах поддержки для Украины, а также запустила шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве. Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР.

Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в Торонто12.09.26, 02:58 • 1372 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Saab JAS 39 Gripen
Канада
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon