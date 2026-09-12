Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в Канаде

Украина делает всё для защиты своего неба, а главным для этого являются хорошие и мотивированные пилоты. Об этом во время встречи с украинскими военными пилотами в Международной школе подготовки пилотов в Канаде сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

Глава государства рассказал, что "ребята учатся, чтобы быть готовыми освоить современные истребители, в частности F-16 и "грипены", и усилить украинскую боевую авиацию".

Делаем всё для защиты неба, и главное для этого — хорошие и мотивированные пилоты. Гордимся, что у нас в Украине, в наших Вооружённых силах есть именно такое поколение молодых лётчиков. Благодарю Канаду, всех инструкторов и учебный центр за качественную подготовку — отметил Зеленский.

Напомним

Накануне Канада объявила о семи новых пакетах поддержки для Украины, а также запустила шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве. Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР.

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