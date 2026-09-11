Сім пакетів підтримки і кредитні гарантії у понад 400 млн доларів - Канада оголосила нову партію допомоги Україні

Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю. Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР, повідомляє Офіс Президента України, передає УНН.

Деталі

10 мільйонів доларів буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України та енергетичної інфраструктури. Крім того, буде надано 2 мільйони доларів на спільну робочу програму Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для підтримки розвитку енергоресурсів України.

Також, для відбудови України після завершення війни, Канада виділяє 200 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів через агентство Export Development Canada. Водночас Канада виділяє близько 6 мільйонів доларів на підтримку зусиль із повернення та реінтеграції українських дітей, яких викрала росія.

Для зміцнення оборони та довгострокової безпеки України з боку Канади будуть надані наступні кошти інвестиції:

50 мільйонів доларів – на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО в межах ініціативи JUMPSTART;

23 мільйони доларів – на посилення спроможностей системи безпеки України.

Нагадаємо

Канада запровадила санкції проти вісьмох росіян за депортацію та мілітаризацію українських дітей. Серед тих, хто опинився у санкційному списку - голова мнс рф.