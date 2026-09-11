Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине

Канада объявила о семи новых пакетах поддержки Украины, а также начала реализацию шести инициатив и подписала три документа о сотрудничестве. Кроме того, Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР, сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

10 миллионов долларов будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины и энергетической инфраструктуры. Кроме того, 2 миллиона долларов будут выделены на совместную рабочую программу Международного энергетического агентства (МЭА) для поддержки развития энергоресурсов Украины.

Также для восстановления Украины после окончания войны Канада выделяет 200 миллионов долларов в виде льготных кредитов через агентство Export Development Canada. В то же время Канада выделяет около 6 миллионов долларов на поддержку усилий по возвращению и реинтеграции украинских детей, которых похитила россия.

Для укрепления обороны и долгосрочной безопасности Украины Канада предоставит следующие инвестиционные средства:

50 миллионов долларов – на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО в рамках инициативы JUMPSTART;

23 миллиона долларов – на усиление возможностей системы безопасности Украины.

Напомним

Канада ввела санкции против восьми россиян за депортацию и милитаризацию украинских детей. Среди тех, кто оказался в санкционном списке, - глава МЧС рф.