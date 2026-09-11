Канада запровадила санкції проти восьми росіян через депортацію українських дітей

Канада запровадила санкції проти вісьмох росіян за депортацію та мілітаризацію українських дітей. Про це повідомляє уряд країни, передає УНН.

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До санкційного списку потрапили очільник МНС росії олександр куренков, керівник "Росмолодежі" григорій гуров, голова правління "Руху перших" артур орлов та керівник ради регіонального відділення руху денис чернобай.

Також під санкціями опинились радник апарату уповноваженого з прав дитини володимир хромов та голова опікунської ради національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям олєна мільська.

До документа також включені олександра кульгіна та віталій сук. За даними уряду країни, всі вищезазначені особи причетні до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей, а також їхньої індоктринації (нав’язування людині чи групі людей певної системи поглядів, ідей та вірувань без можливості їх критичного осмислення - ред.) та мілітаризації.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський підписали "Декларацію про 100-річне партнерство", яка передбачає довгострокове партнерство в оборонній промисловості для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронам та електронного придушення, а також боєприпасів.