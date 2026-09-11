Канада запровадила санкції проти восьми росіян через депортацію українських дітей

$44.550.0951.760.23
ukenru
07:14 • 8222 перегляди
росіяни вдарили по АЗС у двох районах КиєваPhotoVideo
06:56 • 11103 перегляди
"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до УкраїниPhoto
04:42 • 26616 перегляди
У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі
04:32 • 22352 перегляди
У саратові після атаки дронів загорівся логістичний центр Ozon – ASTRAPhotoVideo
04:23 • 17720 перегляди
У Києві внаслідок нічної атаки рф постраждали 8 людей, горіла багатоповерхівкаPhoto
03:47 • 17857 перегляди
У Лівані зафіксували землетрус магнітудою 4,1 після підриву Ізраїлем тунелів "Хезболли"Video
03:15 • 16904 перегляди
Іран відновив виробництво балістичних ракет, яке США називали "фактично знищеним"
11 вересня, 02:37 • 14280 перегляди
Супутникові знімки показали наслідки удару по 3 носіях "Калібрів" у новоросійськуPhoto
11 вересня, 01:56 • 13364 перегляди
У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій
11 вересня, 00:39 • 12908 перегляди
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.7м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 25680 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 25308 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 20296 перегляди
Венс отримав від генералів тривожні оцінки війни з Іраном, які суперечать заявам Трампа11 вересня, 02:18 • 5462 перегляди
Трамп заявив, що виконав "кожну свою обіцянку", але ЗМІ вказали на перебільшення04:50 • 10772 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 37156 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 51115 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 52105 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 58388 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 71597 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Віталій Кличко
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 20332 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 25345 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 25715 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 23829 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 48318 перегляди
Актуальне
Техніка
Brent
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

Канада запровадила санкції проти восьми росіян через депортацію українських дітей

Київ • УНН

 • 154 перегляди

До санкційного списку внесли вісьмох росіян, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Серед них - голова мнс рф.

Канада запровадила санкції проти восьми росіян через депортацію українських дітей

Канада запровадила санкції проти вісьмох росіян за депортацію та мілітаризацію українських дітей. Про це повідомляє уряд країни, передає УНН.

Деталі

До санкційного списку потрапили очільник МНС росії олександр куренков, керівник "Росмолодежі" григорій гуров, голова правління "Руху перших" артур орлов та керівник ради регіонального відділення руху денис чернобай.

Також під санкціями опинились радник апарату уповноваженого з прав дитини володимир хромов та голова опікунської ради національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям олєна мільська.

До документа також включені олександра кульгіна та віталій сук. За даними уряду країни, всі вищезазначені особи причетні до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей, а також їхньої індоктринації (нав’язування людині чи групі людей певної системи поглядів, ідей та вірувань без можливості їх критичного осмислення - ред.) та мілітаризації.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський підписали "Декларацію про 100-річне партнерство", яка передбачає довгострокове партнерство в оборонній промисловості для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронам та електронного придушення, а також боєприпасів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Санкції
Війна в Україні
Канада
Володимир Зеленський
Україна