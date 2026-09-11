Канада ввела санкции против восьми россиян из-за депортации украинских детей

Канада ввела санкции против восьми россиян за депортацию и милитаризацию украинских детей. Об этом сообщает правительство страны, передает УНН.

Детали

В санкционный список попали глава МЧС россии александр куренков, руководитель "Росмолодёжи" григорий гуров, председатель правления "Движения первых" артур орлов и руководитель совета регионального отделения движения денис чернобай.

Также под санкции попали советник аппарата уполномоченного по правам ребёнка владимир хромов и председатель попечительского совета национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям елена мильская.

В документ также включены александра кульгина и виталий сук. По данным правительства страны, все вышеупомянутые лица причастны к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей, а также к их индоктринации (навязыванию человеку или группе людей определённой системы взглядов, идей и убеждений без возможности их критического осмысления - ред.) и милитаризации.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни и Президент Украины Владимир Зеленский подписали "Декларацию о 100-летнем партнёрстве", которая предусматривает долгосрочное партнёрство в оборонной промышленности для совместного производства беспилотных систем, средств противодействия дронам и радиоэлектронного подавления, а также боеприпасов.