Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський підписали "Декларацію про 100-річне партнерство", яка передбачає довгострокове партнерство в оборонній промисловості для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронам та електронного придушення, а також боєприпасів. Сторони також працюють над Drone Deal. Про це повідомляє Уряд Канади, передає УНН.

"10 вересня 2026 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський зустрілися в Калгарі та підписали "Декларацію про 100-річне партнерство", в якій висловили намір підняти відносини між своїми країнами на рівень всеосяжного стратегічного партнерства та підтвердили їхню узгодженість", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на основі Листа про наміри щодо спільного виробництва, підписаного в Києві 24 серпня 2025 року, Канада та Україна налагодять довгострокове партнерство в оборонній промисловості для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронам та електронного придушення, а також боєприпасів, що підкріплюватиметься науковими дослідженнями та передачею технологій.

"Вони сприятимуть передбачуваним закупівлям спільно виробленого обладнання та працюватимуть з партнерами над створенням Банку оборони, безпеки та стійкості. Канада та Україна розширять торгівлю та інвестиції в рамках модернізованої Угоди про вільну торгівлю, сприятимуть розвитку державно-приватних партнерств та мобілізуватимуть капітал і рішення щодо зниження ризиків, необхідні для підтримки відновлення та реконструкції України. Канада співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку з метою підтримки макроекономічної стабільності та мобілізації приватного капіталу", - заявили у канадському уряді.

Також зазначається, що обидві країни поглиблять співпрацю в сферах енергетичної безпеки та критично важливих мінералів, промисловості та сталого управління лісовими ресурсами, а також зміцнять зв’язки між інноваторами та дослідниками у галузях штучного інтелекту, кібербезпеки, космосу, біотехнологій та цифрового урядування.

Зеленський заявив, що разом з прем’єр-міністром Карні проговорили можливості для забезпечення фінансової стійкості України на цей і наступний рік.

"Дякую за готовність допомогти з пошуком необхідного фінансування для потреб бюджету та наших воїнів. Також розповів про фактично постійні російські удари балістикою і дронами. Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання. Звісно, дуже змістовно також проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. Зокрема, зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення Канади про "дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони".