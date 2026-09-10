Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве

Премьер-министр Канады Марк Карни и Президент Украины Владимир Зеленский подписали «Декларацию о 100-летнем партнерстве», которая предусматривает долгосрочное партнерство в оборонной промышленности для совместного производства беспилотных систем, средств противодействия дронам и радиоэлектронного подавления, а также боеприпасов. Стороны также работают над Drone Deal. Об этом сообщает Правительство Канады, передает УНН.

«10 сентября 2026 года премьер-министр Канады Марк Карни и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Калгари и подписали „Декларацию о 100-летнем партнерстве“, в которой выразили намерение поднять отношения между своими странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и подтвердили их согласованность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе Письма о намерениях относительно совместного производства, подписанного в Киеве 24 августа 2025 года, Канада и Украина наладят долгосрочное партнерство в оборонной промышленности для совместного производства беспилотных систем, средств противодействия дронам и радиоэлектронного подавления, а также боеприпасов, которое будет подкрепляться научными исследованиями и передачей технологий.

«Они будут способствовать предсказуемым закупкам совместно произведенного оборудования и будут работать с партнерами над созданием Банка обороны, безопасности и устойчивости. Канада и Украина расширят торговлю и инвестиции в рамках модернизированного Соглашения о свободной торговле, будут способствовать развитию государственно-частных партнерств и мобилизуют капитал и решения по снижению рисков, необходимые для поддержки восстановления и реконструкции Украины. Канада будет сотрудничать с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития с целью поддержки макроэкономической стабильности и мобилизации частного капитала», — заявили в канадском правительстве.

Также отмечается, что обе страны углубят сотрудничество в сферах энергетической безопасности и критически важных минералов, промышленности и устойчивого управления лесными ресурсами, а также укрепят связи между инноваторами и исследователями в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, космоса, биотехнологий и цифрового управления.

Зеленский заявил, что вместе с премьер-министром Карни обсудили возможности для обеспечения финансовой устойчивости Украины на этот и следующий год.

«Спасибо за готовность помочь с поиском необходимого финансирования для потребностей бюджета и наших воинов. Также рассказал о фактически постоянных российских ударах баллистическими ракетами и дронами. Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA со своими технологиями. Это необходимый и своевременный шаг. Также будут дополнительные оборонные поставки. Конечно, очень содержательно также обсудили перспективные двусторонние проекты в сфере обороны и экономики. В частности, сейчас наши команды прорабатывают Drone Deal. Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем выйти на полноценное соглашение», — заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Канады есть решение о «чрезвычайно важном пакете помощи для противовоздушной обороны».