Зеленський заявив про важливий пакет допомоги Канади для ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення Канади про "дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони", передає УНН.

Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку - заявив Зеленський.

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Зеленський подякував прем'єру Канади Марку Карні за запрошення до Канади.

Глава держави заявив про чудові відносини між народами України та Канади, міцні та надійні відносини між нашими урядами.