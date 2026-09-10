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Техніка

Зеленський заявив про важливий пакет допомоги Канади для ППО

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Канада ухвалила рішення про пакет допомоги Україні для протиповітряної оборони. Зеленський подякував прем’єру Марку Карні та канадському народу.

Зеленський заявив про важливий пакет допомоги Канади для ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення Канади про "дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони", передає УНН.

Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку 

- заявив Зеленський.

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Додамо

Зеленський подякував прем'єру Канади Марку Карні за запрошення до Канади. 

Глава держави заявив про чудові відносини між народами України та Канади, міцні та надійні відносини між нашими урядами.

Вдячний за всі пакети допомоги, за все, що Канада зробила протягом усієї цієї війни. Ми справді це цінуємо. Щоб прийти до миру, нам потрібно бути сильними. Нам потрібен сильний і тривалий мир для нашої держави. І ми вдячні за те, що на цьому шляху маємо таких сильних друзів, як Канада 

- додав Зеленський.

Антоніна Туманова

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