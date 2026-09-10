Зеленський заявив про важливий пакет допомоги Канади для ППО
Київ • УНН
Канада ухвалила рішення про пакет допомоги Україні для протиповітряної оборони. Зеленський подякував прем’єру Марку Карні та канадському народу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення Канади про "дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони", передає УНН.
Сьогодні говоримо про зимовий пакет підтримки, енергетику. Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку
Зеленський із першою леді прибув до Канади з офіційним візитом10.09.26, 09:38 • 18096 переглядiв
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Зеленський подякував прем'єру Канади Марку Карні за запрошення до Канади.
Глава держави заявив про чудові відносини між народами України та Канади, міцні та надійні відносини між нашими урядами.
Вдячний за всі пакети допомоги, за все, що Канада зробила протягом усієї цієї війни. Ми справді це цінуємо. Щоб прийти до миру, нам потрібно бути сильними. Нам потрібен сильний і тривалий мир для нашої держави. І ми вдячні за те, що на цьому шляху маємо таких сильних друзів, як Канада