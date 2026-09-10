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Зеленский заявил о важном пакете помощи Канады для ПВО

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Канада приняла решение о пакете помощи Украине для противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил премьер-министра Марка Карни и канадский народ.

Зеленский заявил о важном пакете помощи Канады для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение о "очень важном пакете помощи для противовоздушной обороны", передает УНН.

Сегодня говорим о зимнем пакете поддержки, энергетике. Это очень важно. Сегодня есть весомое решение Канады. Очень важный пакет помощи для противовоздушной обороны. В мире существует большой дефицит таких систем и ракет к ним. И мы благодарны за эту поддержку 

- заявил Зеленский.

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Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Марка Карни за приглашение в Канаду. 

Глава государства заявил о прекрасных отношениях между народами Украины и Канады, крепких и надежных отношениях между нашими правительствами.

Благодарен за все пакеты помощи, за все, что Канада сделала на протяжении всей этой войны. Мы действительно это ценим. Чтобы прийти к миру, нам нужно быть сильными. Нам нужен сильный и прочный мир для нашего государства. И мы благодарны за то, что на этом пути у нас есть такие сильные друзья, как Канада 

- добавил Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Украина