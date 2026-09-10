Зеленский заявил о важном пакете помощи Канады для ПВО
Киев • УНН
Канада приняла решение о пакете помощи Украине для противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил премьер-министра Марка Карни и канадский народ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение о "очень важном пакете помощи для противовоздушной обороны", передает УНН.
Сегодня говорим о зимнем пакете поддержки, энергетике. Это очень важно. Сегодня есть весомое решение Канады. Очень важный пакет помощи для противовоздушной обороны. В мире существует большой дефицит таких систем и ракет к ним. И мы благодарны за эту поддержку
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитом10.09.26, 09:38 • 18122 просмотра
Добавим
Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Марка Карни за приглашение в Канаду.
Глава государства заявил о прекрасных отношениях между народами Украины и Канады, крепких и надежных отношениях между нашими правительствами.
Благодарен за все пакеты помощи, за все, что Канада сделала на протяжении всей этой войны. Мы действительно это ценим. Чтобы прийти к миру, нам нужно быть сильными. Нам нужен сильный и прочный мир для нашего государства. И мы благодарны за то, что на этом пути у нас есть такие сильные друзья, как Канада