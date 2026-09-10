Зеленский заявил о важном пакете помощи Канады для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение о "очень важном пакете помощи для противовоздушной обороны", передает УНН.

Сегодня говорим о зимнем пакете поддержки, энергетике. Это очень важно. Сегодня есть весомое решение Канады. Очень важный пакет помощи для противовоздушной обороны. В мире существует большой дефицит таких систем и ракет к ним. И мы благодарны за эту поддержку - заявил Зеленский.

Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитом

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Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Марка Карни за приглашение в Канаду.

Глава государства заявил о прекрасных отношениях между народами Украины и Канады, крепких и надежных отношениях между нашими правительствами.